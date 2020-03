Katarzyna Zielińska to jedna z tych gwiazd, która od lat jest wierna jednej fryzurze. Aktorka nosi krótkie włosy w rudym odcieniu. Teraz jednak postanowiła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem. Na Instagramie dodała zdjęcie, na którym pozuje w peruce.

Katarzyna Zielińska w długich włosach

Aktorka zdecydowała się na długie włosy w brązowym kolorze i z przedziałkiem na środku. Nie ukrywa, że dobrze czuje się w takiej fryzurze.

A u nas od rana robota wrze. Dzisiaj tak mnie dziewczyny wyszykowały. Hit czy kit? Jak sądzicie? PS. Ja nie ukrywam, że lubię siebie w takim aktorskim wydaniu - napisała.

Internauci są jednak podzieleni. Jedna grupa uważa, że wygląda świetnie i powinna zapuścić włosy. Niektórzy odradzają jej taki pomysł i podkreślają, że świetnie wygląd w swojej codziennej fryzurze.

Ale czad. Powinna mieć pani takie włosy.

Ja wolę jednak te krótkie.

Szok! Inna kobieta - piszą.

Jedna z internautek zauważyła, że Katarzyna Zielińska wygląda jak Weronika Rosati, z którą gra na planie serialu "Zawsze warto". Faktycznie, na pierwszy rzut oka widać podobieństwo. Wszystko przez to, że dokładnie takie uczesanie nosi aktorka. Sama Zielińska też to dostrzegła i dodała post, w którym porównała siebie do koleżanki z planu:

Prawie jak... Weronika Rosati. Wera, jakbyś miała problem z terminami, bądź spokojna, masz dublerkę - zażartowała.

To kolejna aktorka, która została porównana do Weroniki Rosati. Jakiś czas temu doświadczyła tego Julia Wieniawa, czyli trzecia bohaterka serialu "Zawsze warto". Możecie przeczytać o tym TUTAJ.

