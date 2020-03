"The Four. Bitwa o sławę": Jurorka Natalia Nykiel miażdży wnuczkę legendarnego aktora

Jedną z uczestniczek "The Four. Bitwa o sławę" jest Agata Nizińska, wnuczka aktora, Wojciecha Pokory. Agata poszła w ślady swojego słynnego dziadka i pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała właśnie w aktorstwie. Zadebiutowała w 2007 roku w filmie "Wywiad", a w 2011 roku zagrała Alicję w produkcji "Wataha". Występowała także w serialach: "Wszystko przed nami", "To nie koniec świata" i "Na Wspólnej". Być może nie każdy wie, że Agata Nizińska ma także talent wokalny, co postanowiła udowodnić w programie "The Four. Bitwa o sławę".

Agata Nizińska skrytykowana przez Natalię Nykiel

Jak się okazuje, w najnowszym odcinku "The Four. Bitwa o sławę" Natalia Nykiel nie będzie miała litości dla Agaty Nizińskiej. Artystka wykona na scenie utwór Joego Cockera "The Wonder Years" i spotka się z ostrymi słowami ze strony jurorki.

Na mnie zrobiłaś naprawdę ogromne wrażenie. Natomiast pomyślałam sobie w trakcie tej piosenki, my jesteśmy takim składem, że powiedzmy, ja jestem suką, Kuba odnosi się często do jakiś kwestii technicznych, rytmicznych, na których ja się kompletnie nie znam, a Igor zawsze mówi, że on szuka prawdy. I ja tak miałam trochę wrażenie, że ci nie uwierzyłam po prostu w trakcie tego występu. Miałam trochę wrażenie, że bardziej chciałaś przed nami się popisać niż faktycznie dać coś prosto z serca - powiedziała Natalia Nykiel.

Zobaczcie występ Agaty. Czy faktycznie zasłużyła na tak ostrą opinię?

Cały odcinek "The Four. Bitwa o sławę" będzie można zobaczyć 14 marca o godzinie 20:05 w Polsacie. Będzie to już drugi odcinek tej produkcji.

