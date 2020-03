Natalia Szroeder pozuje obok zdjęcia ikony kina. Fani: "Czekamy na coś bardziej poważnego". Odpowiedziała

Natalia Szroeder nie należy do grona najbardziej aktywnych gwiazd na Instagramie. Wokalistka od czasu do czasu pokazuje zdjęcia z branżowych imprez, a jej prywatne fotografie to rzadkość. Tym razem jednak postanowiła pochwalić się fotką z garderoby. Na zdjęciu pozuje z portretem ikony kina, Audrey Hepburn. Nie każdemu się to jednak spodobało.

Natalia Szroeder jak Audrey Hepburn?

Wokalistka postanowiła sobie zażartować i pokazała zdjęcie z portretem Audrey Hepburn, którą nazwała... swoją "psiapsi".

W garderobie z psiapsi - napisała.

Niektórzy fani zachwycili się zdjęciem i zauważyli, że aktorka i piosenkarka są do siebie bardzo podobne.

Identyczne.

Prawie jak dwie krople wody.

Dwie uwielbiane panie obok siebie.

Jaka podobna - piszą fani.

Nie wszystkim jednak spodobał się żart Natalii Szroeder. Jedna z internautek uznała, że nie przystoi do wieku wokalistki.

Powodzenia i czekamy na coś bardziej poważnego i adekwatnego do metryki, a mniej dziecinnego. I powodzenia w życiu i zakładaniu rodziny. Najlepszego wszystkiego. Trzymam kciuki za płytę - napisała internautka.

Natalia Szroeder zdecydowała się zareagować na komentarz.

Proszę pozwolić, ze sama będę decydować o tym, co jest adekwatne do mojej metryki.

Odpowiedź gwiazdy z pewnością poszła w pięty czepialskiej internautce.

