W ostatnim czasie bardzo popularna stała się zabawa o nazwie "Flip the Switch". Polega ona na tym, że osoby, które biorą udział w wyzwaniu, zamieniają się miejscami i ubraniami. Tańczą one do utworu Drake'a o tym samym tytule. Do grona osób, które się tego podjęły, dołączyła Jennifer Lopez i jej narzeczony Alex Rodriguez.

REKLAMA

Jennifer Lopez miała niezapomniane przyjęcie zaręczynowe:

Zobacz wideo

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez na TikToku

Jennifer Lopez na nagraniu pojawiła się w białej, obcisłej sukience z paskiem w talii i z rozcięciem na plecach. Alex Rodriguez miał białą koszulę, granatową marynarkę oraz jasne spodnie. Założył też okulary przeciwsłoneczne. W pewnym momencie nagrania zamienili się miejscami oraz stylizacjami. Musimy przyznać, że widok baseballisty, który jest dobrze zbudowany, w obcisłej sukience i w kolczykach jest dość zabawny.

Fani pary nie ukrywają, że zakochani bardzo ich rozśmieszyli. Na Instagramie pod ich nagraniem, które opublikował narzeczony JLo, zostawili wiele pozytywnych komentarzy:

To jest fantastyczne.

Wygraliście dzisiaj internet.

Jedna z najlepszych twoich stylówek - zaśmiewają się.

Niektórzy docenili to, co zrobił Alex. Uważają, że musi bardzo kochać Jennifer, gdyż nie każdy zdecydowałby się na udział w takiej zabawie. Zresztą nie jest tajemnicą, że tworzą udaną parę. Zaręczyli się w zeszłym roku po dwóch latach związku. Jednak znają się już od dawna. Oboje byli wtedy w związkach z innymi osobami. Poznali się w 2015 roku, ale dopiero 11 lat temu zaczęli się spotykać. To JLo pierwsza wtedy do niego podeszła. W wywiadzie dla "Vanity Fair" przyznała, że poczuła, że musiała to zrobić. Śmieją się także z tego, że na pierwszej randce byli bardzo zestresowani.

AW