Zbigniew Hołdys opublikował zdjęcie ze szpitala. ?Za wszystkie dobre słowa dziękuję?

nador 25 minut temu Oceniono 4 razy 2

Wstając w nocy do łazienki obsikałem sobie niechcący (no dobra, byłem nawalony) spodnie od piżamy. Trochę się namęczyłem nad dobrym ujęciem ale jest OK., ładnie wyszło, zaraz wrzucam na Insta i Fejsa. Nic mi nie jest, moi kochani fani.