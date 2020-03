Quebonafide zaliczył wpadkę. Na nowym nagraniu widać część jego tatuażu. Przypadek czy celowy ruch?

Spektakularna metamorfoza Quebonafide odbiła się szerokim echem w mediach. Niedawno raper pokazał się światu w nieco innej odsłonie, a jego wielbiciele z wyjątkową ciekawością przyjęli tę zmianę. Nowy, a tak naprawdę stary wizerunek zaprezentował po raz pierwszy w teledysku „Jesień”. Ponadto muzyk zaczął regularnie publikować InstaStories. Na najnowszym filmie widać fragment tatuażu, który przecież próbował ukryć. Celowy ruch?

Zobacz wideo Quebonafide przez przypadek pokazał tatuaż

Quebo przykrywa tatuaże grubą warstwą makijażu i z pewnością każdego dnia spędza sporo czasu na przygotowanie odpowiedniej charakteryzacji. We wtorek raper opublikował na swoim InstaStories nagranie, na którym widać fragment jego tatuażu! Chociaż nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, wystarczy się chwilę przyjrzeć. Spójrzcie tylko, co ma na szyi. Jak sądzicie, to celowy zabieg czy po prostu przypadek?

Dlaczego Quebonafide zmienił wizerunek?

Jakiś czas temu raper wypuścił dwa single, które stanowią zapowiedź jego nowej płyty „Romantic Psycho”. Fani nie mają wątpliwości, że jego nowy image jest ściśle związany z promocją tego krążka.

Wbrew pozorom wizerunek Quebo nie jest czymś nowym dla tych, którzy znają go od lat. Raper wyglądał tak w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, a w sieci nadal krąży jego zdjęcie z tamtych lat. Quebonafide miał wówczas ścięte na krótko włosy, nosił okulary i nie miał ani jednego tatuażu. Teraz postanowił powrócić do starego wizerunku, co spotkało się ze skrajnymi reakcjami ze strony jego wielbicieli. Niektórzy sugerowali, że raper stracił wiarygodność i udaje kogoś, kim już dawno nie jest. Inni zaś cenią zaangażowanie i pracę, jaką włożył w kreację nowego wizerunku. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

