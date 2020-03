Natalia Kukulska opublikowała na swoim Instagramie urocze zdjęcie z córką. Wielbiciele gwiazdy od razu zauważyli między nimi uderzające podobieństwo. Brązowe, kręcone włosy do złudzenia przypominają fryzurę, jaką miała piosenkarka, gdy była dzieckiem i śpiewała swój przebój ''Puszek okruszek''. Wszyscy zastanawiają się, czy najmłodsza pociecha artystki pójdzie w ślady znanej mamy i wybierze muzyczną ścieżkę kariery. Jak myślicie?

Córka Natalii Kukulskiej to jej wierna kopia

Pradawne powiedzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ma wiele wspólnego z prawdą. Najmłodsza córka artystki to cała mama, co od razu zauważyli internauci. Laura do złudzenia przypomina małą Natalię. Na szczególną uwagę zasługują jej długie, brązowe loki, które z pewnością odziedziczyła po swojej sławnej rodzicielce.

Laurka - czysta mamusia w jej wieku włoski. Nosek malutki super!

Laura jest trzecim dzieckiem Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Dziewczynka urodziła się w 2017 roku i niedawno obchodziła trzecie urodziny. Od razu widać, że jest oczkiem w głowie mamy. Łączy je wyjątkowa więź.

Informacja o ciąży Natalii Kukulskiej wywołała olbrzymie poruszenie w świecie mediów. Sama gwiazda była bardzo zaskoczona wieścią o tym, że jej rodzina wkrótce się powiększy, o czym opowiedziała w jednym z wywiadów w 2016 roku.

Nie myślałam, że to stanie się tak szybko, myślałam, że posmakujemy wcześniej wolności we dwoje, bo dzieci już odchowane. Czuję się troszeczkę oszukana przez czas. Żartuję. Bardzo się cieszę i mam poczucie, że zaczynam nowe życie. Chociaż jest we wszystkim ciągłość, to teraz wyraźnie ma miejsce jakaś cezura– coś się zamknęło, coś się otwiera - zdradziła w rozmowie z ,,Urodą życia''

Jak widać na załączonym obrazku, gwiazda świetnie spisuje się w roli mamy. Mimo wielu zobowiązań zawodowych i napiętego grafiku, zawsze znajdzie czas na to, by spędzić czas ze swoimi dziećmi - Laurą, Anną i Jankiem.

