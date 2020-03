Anna Popek uważa, że dietę najlepiej zacząć w Wielki Post. "Wyrzeczenia dobrze robić, bo taką obietnicę złożyliśmy Bogu"

Anna Popek zdradziła swój sposób na utrzymanie prawidłowej wagi i zachowanie szczupłej sylwetki. Jej zdaniem istotne jest nie tylko to, co jemy, ale też moment, w którym zdecydujemy się na wprowadzenie nawyków żywieniowych. Według dziennikarki istnieje jeden najlepszy moment na rozpoczęcie diety - Wielki Post.

Anna Popek zachęca do odchudzania

Dziennikarka podzieliła się teorią na temat tego, kiedy najlepiej zacząć dietę. Według Popek najlepszym momentem na wprowadzenie zmian w swoim życiu jest Wielki Post. Zaskoczeni? Gwiazda uważa, że czas tuż przed Wielkanocą szczególnie sprzyja odchudzaniu.

Jeśli w okresie Wielkiego Postu postanowimy sobie, że będziemy jeść znacznie mniej, wykluczymy z diety to, co lubimy, a nawet w niektóre dni wcale nie będziemy jedli, to bardzo dobrze wpłynie na nasz charakter. Oczywiście wyrzeczenia dobrze robić w imię czegoś, np. dlatego, że taką obietnicę złożyliśmy Bogu. Wówczas jest łatwiej. Efektem ubocznym niejako Wielkiego Postu jest często poprawa naszej sylwetki i stanu zdrowia. Te fakty mogą być dodatkowym bodźcem, żeby wytrwać w postanowieniu. Takie ćwiczenia charakteru są bardzo potrzebne w codziennym życiu. Warto zwrócić uwagę także na post mentalny – powstrzymywanie się np. od złośliwych komentarzy zwłaszcza w internecie. No i praktyki takie, jak: pomoc innym, modlitwa, praca, ofiary pieniężne na dobre cele - wyznała gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".

Gwiazda TVP nie ma wątpliwości co do tego, że zmiana diety wpłynie nie tylko na nasze ciało, lecz także na umysł. Według niej dzięki wielu wyrzeczeniom i ciężkiej pracy można osiągnąć wymarzone efekty. Wszystko zależy od siły naszej woli i mobilizacji. Popek nie ma wątpliwości co do tego, że z duchową pomocą o wiele łatwiej będzie zrzucić nadprogramowe kilogramy. Czy ta teoria ma wiele wspólnego z rzeczywistością? Zastanawiamy się również, co w takim razie powinni zrobić ateiści? Niestety Anna Popek nie wzięła tego pod uwagę.

Naszym zdaniem każdy moment jest dobry na to, by wprowadzić do swojego życia zdrowe nawyki. Nie potrzebujemy do tego odpowiedniej daty w kalendarzu - dnia, miesiąca, ani godziny. Wszystko zależy od naszej motywacji. Dlatego też przestrzegamy przed abstrakcyjnymi złotymi radami, które gwiazdy polskiego show-biznesu mają w zwyczaju głosić. Jaki jest najlepszy moment, by zacząć dietę? Tak naprawdę każdy.

