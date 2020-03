Anna Mucha odpowiada na krytykę po "DDD". "Zawsze byłam pikantna i nie zamierzam tego zmieniać"

Anna Mucha odpowiedziała na krytykę która spadła na nią po drugim odcinku tanecznego show ''Dance Dance Dance''. Jej ostre słowa, które padły w stronę Kasi Stankiewicz nie spodobały się wielu internautom. Okazuje się, że gwiazda nie zamierza zmienić postępowania.

Anna Mucha w ogniu krytyki

Anna Mucha już w pierwszym odcinku udowodniła, że będzie bezkompromisową i szczerą do bólu jurorką. Przekonała się o tym Kasia Stankiewicz, którą Mucha skrytykowała, sugerując, że piosenkarka dystansuje się do programu, przez co nie ma możliwości pokazać swoich umiejętności tanecznych. W drugim odcinku ''Dance, Dance, Dance'' Mucha prawie doprowadziła Kasię Stankiewicz do płaczu.

Kaśka, przynajmniej dwa bezsenne wieczory spędziłam po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, psychiczne, czy jakiekolwiek. Pomyślałam sobie, że ty tańczysz tak, jak ja śpiewam - dodała Mucha, a po chwili dała popis wokalnych umiejętności, śpiewając ''Ona tańczy dla mnie'' zespołu Weekend.

Po sobotnim odcinku show TVP w sieci zawrzało. Dosadne komentarze Muchy spotkały się z krytyką internautów. Widzowie programu nie zgodzili się z surowymi ocenami jurorki i dali wyraz swojemu niezadowoleniu na Instagramie gwiazdy. Aktorka odpowiedziała na krytyczne głosy widzów i wygląda na to, że nie zamierza zmieniać swojego postępowania w programie.

Dzieje się, więc są emocje! Jest krew, jest pot i są łzy. Na tym polega show, a ja jako jurorka muszę być uczciwa. I wobec siebie, i wobec widzów. Zawsze byłam pikantna i nie zamierzam tego zmieniać. Jeśli to się komuś nie podoba, może sobie mówić, że jestem zła, stara, sfrustrowana. Jego problem - zdradziła gwiazda w rozmowie z Party.

Jurorka wyznała, że nie zamierza zmieniać swojego zachowania w programie, a negatywne komentarze widzów skłaniają ją do refleksji. Jak myślicie, czy pod wpływem internautów Ania zmieni swoje podejście?

