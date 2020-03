"Hotel Paradise". Już wiemy, kto pożegnał się z programem. Nikt się tego nie spodziewał

Kolejne "Rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise" już za nami. Przypomnijmy, że w programie uczestnicy walczą o miłość lub pieniądze. Widzowie mogą oglądać rywalizacje uczestników od poniedziałku do piątku. Z kolei w każdy piątek odbywa się "rajskie rozdanie", podczas którego z show żegna się jeden z uczestników. Tydzień temu z show odpadł Szymon. Po "Rajskim rozdaniu" Lexi powiedziała, że nie spodobały się jej słowa, które padły z ust Szymona.

Nie może być tak, że ktoś tutaj jest jeden dzień i zostanie dłużej, niż my, którzy weszliśmy tu weszliśmy jako paczka. Nazwał mnie lokatorką - powiedziała kolegom Lexi.

A kto odpadł tym razem?

"Hotel Paradise". Kto odpadł?

Ostatni tydzień w "Hotelu Paradise" był pełen emocji, a to za sprawą kilku zwrotów akcji i kłótni. Tym razem singielką została Sandra, ponieważ przegrała jedną konkurencję. W związku z tym musiała zdecydować, kto odpadnie z show.

Sandra podjęła decyzję, że to Ola powinna odpaść z programu. W geście solidarności Adam powiedział, że też odchodzi z "Hotelu Paradise". Byłoby to jednak wbrew regulaminowi, dlatego uczestnik musi zostać w programie jeszcze jedną noc, zanim podejmie ostateczną decyzję. Jakby tego było mało, to Lexi pozostała bez pary i też odpadła z show.

Myślicie, że faktycznie odejdzie z programu? Cieszycie się, że z show odpadła Ola?

