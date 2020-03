Rafał Maserak pokazał syna. "Jestem wdzięczny, że pojawiłeś się w naszym życiu"

Rafał Maserak dodał na Instagramie zdjęcie z synem, który pojawił się na świecie kilka dni temu. We wpisie zwrócił się do dziecka oraz do swojej partnerki.

REKLAMA

Instagram.com/ rmaserak Otwórz galerię (6)

REKLAMA