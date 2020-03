Małgorzata Socha wypoczywa na wakacjach. Z córką bawią się w basenie

Małgorzata Socha nie może narzekać na brak obowiązków zawodowych. Aktorka gra nie tylko w serialu "Przyjaciółki" (nowy sezon rusza w czwartek 5 marca), lecz także ma mnóstwo kontraktów reklamowych m.in. z firmą meblową, sprzedającą biżuterię oraz ubrania. Socha mimo to nie uważa, że "wyskakuje Polakom z lodówki" i tłumaczy, że wybiera marki spójne ze sobą. Teraz jednak zdecydowała się nieco odetchnąć i wybrała się na wakacje.

REKLAMA

Małgorzata Socha na urlopie

Pierwszym zdjęciem z wypadu pochwaliła się na Instagramie w poniedziałek. Napisała wtedy, że "tęskniła za takimi zachodami słońca" i przesłała fanom buziaki z plaży. Zdradziła też, że podczas podróży towarzyszą jej bliscy, czyli mąż Krzysztof Wiśniewski oraz dzieci: 6-letnia Zofia, 2,5-letnia Barbara oraz niespełna 2-letni Stanisław. Teraz Małgorzata Socha pokazała, jak spędza z nimi czas. Dodała zdjęcie, na którym widzimy, jak bawi się w basenie z młodszą córką.

Basieńka mistrzynią pływania! Styl grzbietowy - na plecach mamy - napisała rozbawiona.

Internauci nie ukrywają, że nieco poruszyło ich zachowanie dziewczynki:

Przecież tak najwygodniej u mamusi na plecach.

Mama i Tata to najlepsze "koło ratunkowe".

Takie chwile są najcenniejsze - piszą.

Oczywiście aktorka nie pokazała twarzy córki. Należy ona do grupy tych znanych osób, które tego unikają i chronią swoje dzieci w sieci. Oprócz niej takie podejście mają m.in. Anna Lewandowska oraz Paulina Krupińska. Mimo to od czasu do czasu zdradza fanom co nieco faktów ze swojego życia rodzinnego. Zdarza się, że Socha udostępnia zdjęcia, które zrobiono jej np. podczas zabawy z dziećmi.

AW