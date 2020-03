Zobacz wideo

Kim Kardashian i Kanye West zabrali swoje dzieci na Paris Fashion Week. W poniedziałek odbył się tam pokaz najnowszej kolekcji ubrań Yeezy Season 8 stworzonej przez rapera. Podczas tego wydarzenia West przygotował dla zebranych gości prawdziwą niespodziankę. Na scenie pojawiła się jego najstarsza córka, North, która zaprezentowała swoje muzyczne umiejętności.

North West rapuje

Dziewczynka wykonała utwór "What I Do" amerykańskiej influencerki ZaZa. Nagranie z jej występu pojawiło się na Instagramie. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak poradziła sobie 6-latka. Nie da się nie zauważyć, że była nieco zestresowana i z lekkim przerażeniem w oczach rozglądała się po widowni. Przez większość utworu stała w miejscu, dopiero kiedy pojawił się przy niej tata nabrała więcej pewności. Kanye West z czułością patrzył na córkę, której okazał wsparcie na scenie.

Film możecie zobaczyć tutaj:

North jest bardzo muzykalną dziewczynką. Jej rodzice co jakiś czas publikują na swoich profilach w mediach społecznościowych nagrania, na których śpiewa. W zeszłym roku podczas wizyty w kościele córka Kim i Kany'ego przejęła mikrofon od taty i z lekką nieśmiałością zaprezentowała swoje umiejętności. Wiele wskazuje na to, że dziewczynka pójdzie w ślady znanych rodziców. Nie tylko śpiewa, lecz także interesuje się modą. Jej stylizacje bardzo często są szeroko komentowane - nie zawsze jednak pozytywnie. Zdarza się, że wygląda na starszą niż jest w rzeczywistości. Mama pozwala jej się także malować, za co zawsze jest ostro krytykowana.

