Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcia z młodości. "Królowa życia" była kiedyś długowłosą brunetką. Fani: Ale Ty byłaś śliczna

kemotkemot godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Dagmara to cyganka, potem zajmowala sie sutenerstwem, odsiedziala swoje i pojechala do USA robic kariere - tam probowalal lapac kolesia na zielona karte i dzieki czemu ma Conanka. Wrocila do Polski i zostala gwiazdka TTV. To jest dopiero kariera