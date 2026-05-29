Dziś trudno wyobrazić sobie zakupy online bez Paczkomatów, ale jeszcze kilkanaście lat temu były one nowością na polskim rynku. Archiwalne nagranie udostępnione przez Rafała Brzoskę przypomina, jak wyglądały początki projektu, który z czasem stał się jednym z symboli polskiego sukcesu biznesowego. Na filmie uwagę przyciąga nie tylko pierwsza wersja urządzenia, lecz także sam przedsiębiorca. Od tamtego momentu minęło już około 17 lat.

Tak wyglądał Rafał Brzoska 17 lat temu. "Szmat czasu"

"Moi drodzy - poznajecie tego gościa? Prowadzę ten biznes od 25 lat, ale dokładnie 15 lat temu pokazaliśmy ten produkt" - zaczął w 2024 roku na Facebooku.

Na załączonym filmie widzimy pierwotną wersję słynnego Paczkomatu. Tuż obok stoi Rafał Brzoska, który tłumaczy przyszłym użytkownikom maszyny, jak ją obsługiwać. W dalszej części wpisu przedsiębiorca nawiązał nie tylko do tego, jaką przemianę wizualną przeszedł sam Paczkomat, ale i on sam. "To jednak szmat czasu, patrząc na produkt i prezentującego" - wyznał z uśmiechem. Następnie z dumą podsumował kilkanaście lat pracy. "Mimo wszystko dumny jestem z tego co z moim zespołem zrobiliśmy z tej maszynki. Gdybyście mieli jednym słowem określić wasze uczucia do paczkomatu InPost, to jakie byłoby to słowo?" - zwrócił się do internautów. W komentarzach pod postem zaroiło się od słów uznania. "Pamiętam pana początki. Były trudne, ale walczył pan do końca i wygrał, brawo", "Rewolucja pocztowa na skalę światową", "Najlepszy wynalazek ostatnich lat" - czytamy.

Rafał Brzoska przekazał miliony na akcję charytatywną. Tak wsparł akcję Łatwoganga

Rafał Brzoska znalazł się w gronie przedsiębiorców wspierających kwietniową akcję Łatwoganga. Szef InPostu przekazał na ten cel łącznie 3 mln zł, z czego 2,7 mln zł stanowiła dodatkowa wpłata ogłoszona w trakcie trwania zbiórki. Informację o wsparciu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaangażowanie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców odbiło się szerokim echem wśród internautów i uczestników akcji. Wsparcie ze strony biznesu pomogło zwiększyć zasięg inicjatywy i zwrócić uwagę na jej cel.