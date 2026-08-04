Helena Englert rozwija karierę na wielu płaszczyznach, dlatego postanowiła poszukać wsparcia przy prowadzeniu swoich mediów społecznościowych. Aktorka i piosenkarka zamieściła na Instagramie ogłoszenie, w którym poinformowała, że chce nawiązać współpracę z osobą odpowiedzialną za obsługę jej internetowych profili.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyśmiewali go przez rude włosy. Dziś Dominik Więcek podbija internet

Helena Englert szuka osoby do prowadzenia swoich mediów społecznościowych. Podała wymagania

W ostatnich miesiącach córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny intensywnie pracuje nad kolejnymi projektami. Występuje w filmach, serialach i na deskach teatru, rozwija również działalność muzyczną - nagrywa nowe utwory i koncertuje na największych festiwalach w Polsce. Już wkrótce rozpocznie także udział w 32. edycji programu "Taniec z gwiazdami", co oznacza jeszcze więcej zawodowych obowiązków.

Z tego powodu aktorka zdecydowała się poszukać osoby, która pomoże jej w prowadzeniu mediów społecznościowych. W ogłoszeniu wskazała, że kandydat powinien dobrze orientować się w aktualnych trendach internetowych, potrafić montować materiały wideo, być dyspozycyjny w okresie od sierpnia do grudnia oraz wyróżniać się poczuciem humoru. Helena Englert zaznaczyła również, że współpraca nie będzie obejmowała pełnego etatu. "To raczej nie będzie robota na pełny etat, ale na pół już na pewno!" - napisała.

W opublikowanej informacji nie pojawiły się jednak szczegóły dotyczące wynagrodzenia ani warunków finansowych współpracy. Aktorka zachęciła natomiast zainteresowane osoby do kontaktu za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie.

Helena Englert wystąpiła na Męskim Graniu. Internauci nie są zgodni w ocenach

Po występie na Open'er Festival Helena Englert pojawiła się również na tegorocznej trasie Męskiego Grania, gdzie zaprezentowała swój repertuar przed festiwalową publicznością. Nagranie z fragmentem koncertu szybko trafiło do mediów społecznościowych i wywołało liczne komentarze. Część internautów nie szczędziła artystce pochwał. "Świetna jest Hela. Kibicuję jej", "Brawo Helena", "Wspaniała" - pisali zwolennicy jej twórczości.

Nie zabrakło jednak także krytycznych opinii. Niektórzy użytkownicy sieci negatywnie ocenili zarówno repertuar, jak i sposób wykonania utworów. "Takie disco polo na męskim graniu", "Uszy krwawią po prostu", "Tragedia" - komentowali inni internauci.