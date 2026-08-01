Joanna Krupa w 2023 roku po pięciu latach małżeństwa rozwiodła się z przedsiębiorcą Douglasem Nunesem. Para w 2019 roku doczekała się córki Ashy. Jurorka "Top Model" już w przeszłości mówiła publicznie o tym, że marzy o kolejnym dziecku. Teraz w rozmowie z portalem Kozaczek wyjawiła, że dwa razy straciła ciążę.

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Joanna Krupa opowiedziała o stracie ciąży. Nie ukrywa, że bardzo mocno to przeżyła

Joanna Krupa we wspomnianym wywiadzie wyjawiła, że choć kocha swoje życie, nie jest ono tak idealne, jak może się z pozoru wydawać. Modelka przyznała, że ma za sobą bardzo dużo trudnych doświadczeń. - Urodziłam córeczkę w 2019 roku. Od tej pory próbowałam, no i dalej próbuję, żeby miała braciszka albo siostrzyczkę. Nie wychodzi - opowiadała. Joanna Krupa wyznała, że jedną z ciąż straciła dwa lata temu. - Poroniłam i wiesz, no serce pęka - przyznała.

Joanna Krupa i jej ówczesny mąż starali się o dziecko rok po urodzeniu ich córki. Później modelka chciała sama spełnić marzenie o powiększeniu rodziny. - Jak jeszcze byliśmy razem, jak Asha się urodziła, to próbowaliśmy rok później razem z moimi jajeczkami, które zamroziłam dziesięć lat wcześniej. Nie udało się. I później, jak już nie byliśmy razem, już sama próbowałam - opowiadała.

Modelka nie ukrywa, że te doświadczenia były dla niej bardzo bolesne. Podkreśla jednak, że stara się być silna dla swojej córki. - Bardzo przeżywałam, bardzo płakałam. (...) Dwa lata temu (..) właśnie jak poroniłam, mieliśmy nagrania "Top Model" i już wtedy było okej. Ale były bardzo takie smutne momenty, kiedy myślałam "dlaczego?". Dlaczego, wiesz, jestem zdrowa, robię wszystko, żeby dobrze jeść, słucham lekarzy. No bardzo było ciężko, ale wiem, że dla córki muszę być mocna - wyznała w wywiadzie.

Joanna Krupa marzy o rodzeństwie dla córki

Joanna Krupa w tej samej rozmowie wyjawiła, że wciąż liczy na to, że uda jej się powitać na świecie kolejne dziecko. - Wiem, że to by spełniło marzenie mojej córki. Ja mam siostrę i nie wyobrażam sobie życia bez rodzeństwa - wyznała. Jurorka "Top Model" przyznała także, że ma świadomość, iż może nie udać się jej spełnić tego marzenia. - Wiem, że nie będę miała wyrzutów, że nie próbowałam. (...) Super by było poznać kogoś, kto ma dzieci w jej [córki Joanny Krupy - przy. red.] wieku. To by było też marzenie, żeby poznać kogoś, żeby była już taka złączona rodzina. Ale na razie i to nie wychodzi - podsumowała.