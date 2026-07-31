Joanna Krupa jako pięciolatka wyprowadziła się z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i do dziś dzieli życie między Polską a USA. Niedawno spędziła w Warszawie dużo czasu, kręcąc kolejny sezon "Top Model", którego jest prowadzącą i jurorką. Celebrytka miała okazję gościć w podcaście "Wersja osobista", gdzie porozmawiała z Cezarym Wiśniewskim na temat życia za oceanem. Wyznała, że w okolicach Los Angeles mieszka wiele osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Na to, co się dzieje w USA, nie pozostaje obojętna jej sześcioletnia córka Asha.

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Joanna Krupa o córce. "Ona bardzo myśli o innych"

Joanna Krupa nie ukrywa, że jej miejsce zamieszkania nie jest najbezpieczniejsze. Choć uwielbia Polskę, jej dom jest w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam wychowuje córkę. Modelka przyznała we wspomnianym podcaście, że najpiękniejszą cechą, jaką odziedziczyła po niej Asha, jest chęć pomocy innym. - Najpiękniejsza? Że kocha zwierzęta. Ale ona też jest... Często, jak przejeżdżamy i, no widzisz, niestety, kogoś bezdomnego, to ona od razu: mama, gdzie pieniądze, dlaczego nie dałaś?! Ona mi każe dawać pieniążki, jak widzi bezdomnego. Ona prosi, ale czasem nie mam gotówki i już kilka razy naprawdę mnie ochrzaniła, że nie dałam pieniędzy. Ona bardzo myśli o innych, jest bardzo empatyczna - przyznała Krupa.

Joanna Krupa o relacji z byłym mężem. Niektóre kwestie załatwiają poprzez prawników

Celebrytka doczekała się córki z Douglasem Nunesem, z którym rozwiodła się w 2023 roku. Choć nie są już razem, starają się zachować poprawną relację, by móc razem wychowywać Ashę. W podcaście "Wersja osobista" opowiedziała o tym, jak się dziś dogadują. Nie zawsze jest jednak łatwo, gdyż bywa tak, że pewne sprawy załatwiają przez prawników. - Jak napiszę kiedyś książkę, to się wszystkiego dowiesz, ale moje życie na pewno nie jest kolorowe. Bardzo ciężko się dogadujemy, ale właśnie dlatego, że Asia jest taka ważna, to ja dużo swojego szczęścia odkładam na bok... - opowiadała Krupa.

- My już ponad trzy lata temu podpisaliśmy umowę między sobą, nawet zanim był rozwód. Tak naprawdę ja na dużo się zgodziłam, bo nie chciałam chodzić po sądach, nie chciałam dramy, nie chciałam tego stresu dokładać sobie i dziecku. Ale ciężko jest się dogadać, (...) i czasem musimy przez adwokatów coś załatwiać. To wszystko nie jest takie słoneczne - zaznaczyła gwiazda.