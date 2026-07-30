Suri Cruise już się tak nie nazywa. Oficjalnie odcięła się od ojca i zmieniła nazwisko

Suri Curise od lat budzi medialne zainteresowanie. 20-letnia córka Toma Cruise'a i Katie Holmes wywołała spore zamieszanie w amerykańskich mediach, gdy na jaw wyszło, że oficjalnie i ostatecznie postanowiła odciąć się od znanego ojca. Serwis Page Six dotarł bowiem do informacji, że 20-latka posługuje się już zupełnie innym nazwiskiem i mają to potwierdzać publiczne dokumenty związane z rejestracją wyborców w Pensylwanii.

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Suri Cruise odcięła się od ojca. Nie chce nosić jego nazwiska

Serwis Page Six dotarł do informacji, że Suri Cruise zmieniła nazwisko na Noelle, które jest drugim imieniem jej matki, Katie Holmes. Potwierdzeniem tych doniesień mają być dokumenty, które są dostępne publicznie i dotyczą rejestru wyborców Pensylwanii. 20-letnia Suri została zarejestrowana w nim w październiku 2024 roku jako Suri Noelle, gdy rozpoczęła studia na Carnegie Mellon University. Informator serwisu twierdzi, że Suri zrezygnowała z nazwiska ojca, ponieważ chce mieć "własną tożsamość" i "zacząć od nowa na studiach". Jednak wybór nowego nazwiska może być też postrzegany jako chęć odcięcia się od znanego ojca i odpowiedź na jego zachowanie.

Według medialnych informacji nie ma też mowy o pseudonimie, ponieważ podczas rejestracji wyborców konieczne jest podanie swojego prawnego imienia i nazwiska, co oznacza, że córka Toma Cruise'a oficjalnie zmieniła swoje dane. Nie wiadomo, kiedy mogło do tego dojść, jednak dziennikarze podejrzewają, że Suri zdecydowała się na zmianę nazwiska, gdy jeszcze mieszkała w Nowym Jorku. W Pensylwanii nie ma bowiem wniosku, który mógłby dotyczyć tej sprawy. Doniesienia te zdają się potwierdzać kolejne fakty. Na jaw wyszło bowiem, że córka hollywoodzkich gwiazd została już przedstawiona nowym nazwiskiem podczas uroczystości ukończenia LaGuardia High School w 2024 roku.

Tom Cruise zapewniał, że nie porzucił córki

Według medialnych doniesień Tom Cruise wybrał scjentologię ponad własną córkę i miał ją "porzucić" po tym, jak Katie Holmes nie chciała wychowywać jej w kościele scjentologicznym. Tom Cruise zaprzeczał co prawda tym doniesieniom, twierdząc, że są nieprawdziwe i "absolutnie obrzydliwe". Cruise zapewniał, że nigdy "nie wyciął Suri ze swojego życia - ani fizycznie, ani emocjonalnie, ani finansowo, ani w inny sposób". "The Sun" sugerował z kolei, że jakiekolwiek spotkania ojca z córką zakończyły się w 2013 roku.