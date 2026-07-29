Po dwóch miesiącach od porodu wróciła do pracy. Pokazała nagranie

O Aleksandrze Uznańskiej-Wiśniewskiej zrobiło się głośno, gdy jej mąż astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewskiwziął udział w misji "Ignis" i spędził kilka dni w kosmosie. Sama Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jest posłanką Koalicji Obywatelskiej, a od dwóch miesięcy również mamą. 25 maja na świat przyszedł bowiem pierwszy syn pary. Okazuje się jednak, że posłanka nie zamierza spędzać długich miesięcy na macierzyńskim i już wróciła do pracy.

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Aleksandra Uznańska-Wiśniewska już w sejmie. Wróciła do pracy

Choć od porodu minęło zaledwie osiem tygodni, to już w środę, 29 lipca posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała nagranie z sejmu. Widzimy na nim, jak wkroczyła na salę sejmową i witała się z innymi politykami. Widać wyraźnie, że koledzy i koleżanki stęsknili się za posłanką - zaczęli ją bowiem ściskać i tulić.

"Zgadnijcie, kto wrócił" - napisała Aleksandra Uznańska-Wiśniewska na nagraniu. W opisie dodała natomiast: "Rozpoczynamy 63. posiedzenie Sejmu RP!"

Pod krótkim nagraniem posypały się komentarze. "Brakowało posłanki bardzo", "Super", "Brawo dla młodej mamy!", "Wszystko wraca do dobrych czynów z pani udziałem", "Wróciła do pracy mądra, zdecydowana i piękna dziewczyna, brawo!", "Gratulacje dla młodej mamy!" - komentowali obserwatorzy posłanki.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska tworzą zgrany duet

Od kiedy głośno zrobiło się o astronaucie Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim, największe zainteresowanie zaczęło budzić jego życie prywatne. Szybko na jaw wyszło m.in., że między Sławoszem a Aleksandrą jest aż dziesięć lat różnicy - astronauta urodził się bowiem 12 kwietnia 1984 roku, a posłanka 27 maja 1994 roku. To nie przeszkadza jednak zakochanym w tworzeniu zgranego związku, który oparty jest na szacunku, wsparciu i głębokim partnerstwie.

Sławosz nie ukrywa, że choć trudno było mu przewidzieć, jak potoczą się losy tej znajomości, stracił dla ukochanej głowę. - Miała takie hasło: "Rowerem do Sejmu". Ja akurat przechodziłem, zupełnie niezależnie i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę - wyjawił astronauta w trakcie wspólnego wywiadu z żoną dla "halo tu polsat".