Daniel Nawrocki nie przekonuje widzów. Wyniki wyświetleń są dość wymowne

Daniel Nawrocki, najstarszy z trójki dzieci obecnej pary prezydenckiej, spełnia się aktualnie jako dziennikarz. Od sierpnia 2025 roku jest związany ze stacją wPolsce24, gdzie prowadzi program "Nawrocki w Polsce", a od niedawna ruszył też z własnym YouTube'owym kanałem o nazwie Pasmo. Przeprowadza na nim m.in. wywiady z celebrytami. Dotychczasowe materiały publikowane przez syna prezydenta nie przyciągnęły jednak sporej uwagi internautów.

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Tak Daniel Nawrocki radzi sobie na YouTube. Liczby wszystko ujawniają

Przypomnijmy, że kanał Pasmo ruszył 1 lipca 2026 roku. Dotychczas (do 28 lipca) zebrał ponad 5,6 tys. subskrybentów. Spośród wszystkich 44 opublikowanych dotąd filmów, te z bezpośrednim udziałem Daniela Nawrockiego, oglądają się najlepiej, jednak wciąż osiągają dość przeciętne wyniki. Najpopularniejszym materiałem jest wywiad Nawrockiego ze Skolimem. Od 7 lipca (dnia premiery) zdążył zebrać 52 tys. odsłon. Na trzecim miejscu, przyglądając się dalej wyświetleniom, również znajduje się inny wywiad Nawrockiego - tym razem z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Od 13 lipca pojawiło się pod nim ponad 34 tys. odsłon. Syn prezydenta przeprowadził też wywiad z Arkadiuszem Tańculą oraz wystąpił w odcinkach programów dotyczących świata gier.

Pozostałe filmy na kanale Pasmo nie cieszą się zbyt wysoką oglądalnością. Przykładowo nagrania poruszające tematykę lifestele'ową czy beauty, którą zajmuje się m.in. Anna Popek, mają jak na razie po ok. 2 tys. wyświetleń. Wszystkie filmy Pasma zebrały póki co nieco ponad 300 tys. wyświetleń.

Daniel Nawrocki prowadzi również drugi kanał na YouTube, którego nazwa to po prostu jego imię i nazwisko. 23-latek jest na nim bardzo aktywny, przez co udało mu się uzbierać przez rok istnienia niecałe 42 tys. subskrybentów. Na kanale znajdują się przy tym aż 393 filmy.

Tak wyglądały początki Daniela Nawrockiego w wPolsce24. Te materiały zbierały więcej wyświetleń

Przypomnijmy, że w stacji wPolsce24 Nawrocki zadebiutował jeszcze w połowie 2025 roku. Jego program "Nawrocki w Polsce" był wówczas emitowany w niedziele, a pierwszym gościem w ramach show był Filip Chajzer. Dziennikarz spotkał się z synem prezydenta we Władysławowie, obok food trucku z kebabem. Według danych, które zaprezentował później Press, program Nawrockiego cieszył się na początku umiarkowaną popularnością.

Średnio oglądało go około 137 tys. widzów. Największym sukcesem okazało się jego trzecie wydanie, które na krótko od premiery przyciągnęło aż 158 tys. widzów. Niewiele mniejszą widownię zgromadził też pierwszy odcinek - 157 tysięcy.