Macieja Stuhra nikomu przedstawiać nie trzeba, bo należy do grona najbardziej popularnych i cenionych polskich aktorów. Zdecydowanie jednak stroni od medialnego zainteresowania i nie mówi publicznie o swoim życiu prywatnym. Czasem jednak zdarzy mu się zrobić wyjątek, tak jak ostatnio. Tym razem bowiem postanowił zabrać 26-letnią córkę do studia nagraniowego Radia 357. Matylda Stuhr pokazała wszystko na Instagramie.

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Maciej Stuhr z córką radiu. Tak wygląda 26-letnia Matylda

Choć Maciej Stuhr chroni swoją prywatność, to nie jest tajemnicą, że od lat jest związany z Katarzyną Błażejewską, z którą tworzy rodzinę patchworkową. Para doczekała się syna Tadeusza, ale razem wychowuje też syna Stanisława z poprzedniego związku Katarzyny. Aktor jest także ojcem 26-letniej Matyldy ze swojego pierwszego małżeństwa z Samantą Janas.

Jak się okazuje, Matylda Stuhr jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje zdjęcia. Właśnie wrzuciła tam te zrobione w studiu Radia 357, w którym pojawiła się ze znanym tatą. "Mój debiut w radiu z tatusiem zaliczony" - pochwaliła się.

Matylda Stuhr najwyraźniej na razie nie idzie w ślady ojca i dziadka, bo zainteresowała się mediami. Ukończyła co prawda liceum filmowe w Warszawie, ale potem zaczęła studia dziennikarskie na Collegium Civitas. Jej radiowy debiut u boku ojca zrobił wrażenie na obserwatorach. Ruszyli do komentowania. "Sztooos, gratuluję!", "Mega", "Super tata, super córeczka", "Brawo Matylda, gratulacje" - pisali.

To Maciej Stuhr mówił o córce. "Jest lekko niepełnosprawna"

Co jednak ciekawe, w 2024 roku Maciej Stuhr opowiedział trochę o swojej córce. Wystąpił wtedy w programie "Autentyczni", w którym odpowiadał na pytania od osób w spektrum autyzmu. Zdradził wtedy, że jego córka musi mierzyć się z licznymi trudnościami. - Moja córka jest lekko niepełnosprawna. Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności - powiedział. Z kolei w wywiadzie dla "Polityki" przyznał, że ich relacje nie zawsze dobrze się układały. Zdarzało się bowiem, że "okropnie darli koty", ale bywało też "cudownie i w przyjaźni". Do dziś natomiast próbują ułożyć swoje relacje.