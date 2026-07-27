Paulina Krupińska w 2012 roku została Miss Polonia i od tego czasu wkroczyła do świata show-biznesu. Od ponad dziesięciu lat związana jest ze stacją TVN i dziś jest jedną z gospodyń "Dzień dobry TVN", a także współprowadzącą "Mam talent!". Od 12 lest jest partnerkąSebastiana Karpiela-Bułecki, za którego wyszła w 2018 roku. 26 lipca para świętowała ósmą rocznicę ślubu i z tej okazji na Instagramie pojawiło się rodzinne zdjęcie. Małżonkowie unikają pokazywania dzieci w sieci, ale tym razem zrobili wyjątek.

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Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zapozowali z dziećmi. Tak dziś wyglądają ich pociechy

Modelka i muzyk doczekali się razem dwójki dzieci - 11-letniej Antoniny i dziewięcioletniego Jędrzeja. Zwykle chronią prywatność dzieci, nie pokazując ich wizerunku. W związku z rocznicą ślubu, na Instagramie prezenterki zobaczyliśmy rodzinną fotografię. "Świętujemy kolejną rocznicę ślubu" - napisała. Na kadrze widzimy rodzinę spędzającą czas w ogrodzie. Dzieci, choć są widoczne, mają na nosach okulary przeciwsłoneczne, co sprawia, że ich twarze nie są w pełni widoczne. Najwyraźniej i o tym pomyślała Krupińska, publikując zdjęcie.

Tak wyglądał ślub Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Chcieli wszystko utrzymać w tajemnicy

Ślub Krupińskiej i Karpiela-Bułecki odbył się w Kościelisku i miał góralski charakter. Para pojawiła się na ceremonii w tradycyjnych, góralskich strojach. Weselna zabawa odbyła się w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Przed laty modelka gościła w internetowym cyklu Izabeli Janachowskiej, "Wedding Dream". Tam przyznała, że chcieli zachować ślub w tajemnicy, ale ostatecznie pod kościołem pojawili się paparazzi. - Do dzisiaj nie wiemy, kto sypnął. Myśleliśmy, że uda nam się utrzymać to w tajemnicy, szczególnie że robiliśmy ten ślub w czwartek - przyznała Krupińska. Wiele kobiet marzy o tym, by pójść do ślubu w białej sukni i z welonem na głowie. Prezenterka nie miała ani jednego, ani drugiego. - Nie miałam welonu. Wiadomo, co symbolizuje welon, więc stwierdziłam, że nie będę się wygłupiać - stwierdziła.