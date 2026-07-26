Katie Holmes i Tom Cruise doczekali się córki Suri, która przyszła na świat w 2006 roku. Związek pary nie przetrwał próby czasu, a Katie Holmes uciekła z córką od aktora. Przyczynić do tego miało się zaangażowanie Toma Cruise'a w Kościół Scjentologiczny i jego niszczący wpływ na rodzinę. Suri Noelle (dziewczyzna nie utrzymuje kontaktu z ojcem i oficjalnie zrezygnowała z jego nazwiska. Warto zauważyć, że Noelle to drugie imię jej matki) obecnie ma 20 lat. Okazuje się, że podobnie jak jej znani rodzice również chce zostać aktorką.

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Córka Toma Cruise'a i Katie Holmes zagra w sztuce Szekspira

Jak podaje portal Page Six, 20-letnia córka Toma Cruise'a i Katie Holmes przygotowuje się do zagrania głównej roli w kultowym spektaklu studenckim, który jest adaptacją "Snu nocy letniej" Williama Szekspira. Mowa o sztuce "Midsummer!", która obok tekstu Szekspira ma łączyć w sobie muzykę ludową z Appalachów (łańcuch górski we wschodniej części Ameryki Północnej - red.) z muzyką house i tematyką wyzwolenia queerowego. 90-minutowy spektakl będzie wystawiany w studiu Peirce Studio w Trust Arts Education Center w dniach 31 lipca i 1 sierpnia. Następnie obsada wystawi produkcję podczas Edinburgh Festival Fringe 2026, gdzie będzie występować od 7 do 31 sierpnia.

Przy okazji portal ujawnił, że Suri jest obecnie na drugim roku studiów na Uniwersytecie Carnegie Mellon, na kierunku teatr muzyczny. Warto przypomnieć, że dla 20-latki scena nie jest niczym nowym. W liceum zagrała główną rolę w szkolnej inscenizacji musicalu "Rodzina Addamsów", a wcześniejsze doniesienia wskazywały, że zamierzała zdobyć dyplom z projektowania mody, zanim ostatecznie zdecydowała się na karierę aktorską.

Tom Cruise zapewniał, że nie porzucił córki. Suri odcięła się od niego

Tony Ortega, dziennikarz zajmujący się scjentologią, twierdzi, że Cruise wybrał scjentologię ponad własną córkę, nawet po tym, jak aktor zaprzeczył temu w 2012 roku. To wtedy złożył pozew o zniesławienie na kwotę 50 milionów dolarów przeciwko publikacji "In Touch" (i jego właścicielowi, Bauer Publishing), która donosiła, że "porzucił" swoją córkę, ponieważ Katie Holmes nie chciała wychowywać jej w Kościele Scjentologicznym. W 2013 roku w zeznaniach w tej sprawie zapewniał, że nie zerwał kontaktów z wówczas siedmioletnią Suri. - "Porzucona przez tatę" - mówił oburzony Tom Cruise, cytując nagłówki prasowe. - To jest absolutnie obrzydliwe - podkreślał. W swoich zeznaniach Cruise zapewniał, że nigdy "nie wyciął Suri ze swojego życia - ani fizycznie, ani emocjonalnie, ani finansowo, ani w inny sposób". "The Sun" sugerował z kolei, że jakiekolwiek spotkania ojca z córką zakończyły się w 2013 roku.

Informator "Page Six" podał niedawno, że Suri zrezygnowała z nazwiska ojca, ponieważ chce mieć "własną tożsamość" i "zacząć od nowa na studiach". Wybór nowego nazwiska może być jednak postrzegany również jako odpowiedź na zachowanie jej ojca - Suri być może również chce się całkowicie od niego odciąć.