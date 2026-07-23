Robert Downey Jr. jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych aktorów w Hollywood. Tylko na roli Iron Mana miał zarobić łącznie 345,5 mln dolarów. Jak się teraz okazuje, w jego ślady idzie jego 11-letnia córka, Avri Roel Downey. Media ustaliły, że dziewczynka otrzymała pierwszą rolę w nowej produkcji. Wiadomo też, ile miałaby zarabiać.

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Córka Roberta Downey Jr. rozpoczyna karierę. Tyle będzie zarabiać na planie

Jak dowiedziała się redakcja TMZ, Avri miała podpisać kontrakt jeszcze w 2025 roku. Wspomniana produkcja, w której ma się pojawić, jest owiana tajemnicą. Wiadomo jednak, że roboczo nosi nazwę "Oswald". Dziennikarze prędko połączyli kropki i sądzą, iż projekt ten najprawdopodobniej dotyczy serialu Disneya "Oswald the Lucky Rabbit". Co ważne, reżyserią serii ma zająć się Jona Favreau, aktor i dobry kolega Downey Jr. Avri miała przy tym otrzymać rolę "dziecka na rodzinnym zdjęciu". Media podały też, że zgodnie z kontraktem ma otrzymywać 1,2 tys. dolarów za dzień zdjęciowy.

Wchodząc w szczegóły kontraktu, ustalono, iż pojawiły się w nim także zapisy o profesjonalnym zachowaniu na planie oraz unikaniu skandali. Klauzula ta ma odnosić się do wszystkich członków obsady.

Avri Roel Downey nową nepo baby Hollywood?

Choć córka znanego aktora ma dopiero 11 lat i powoli wchodzi w świat branży rozrywkowej, w mediach już zaczęto rozpisywać się, iż Avri może stać się kolejną przedstawicielką grupy "nepo babies" w Hollywood. Do tego grona zaliczane są dzieci sław, które same rozpoczęły kariery, niejako wspomagając się nazwiskami lub koneksjami rodziców czy dziadków. Wiele osób uznaje za nie m.in. Lily-Rose Depp (córkę Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis), Zoë Kravitz (córkę Lenny'ego Kravitza i Lisy Bonet), Mayę Hawke (córkę Umy Thurman i Ethana Hawke), czy Hailey Bieber (wcześniej Baldwin, córkę Stephena Baldwina). O polskich przedstawicielach tej grupy pisaliśmy za to więcej w artykule: "'Nepo babies', dzieci sławnych rodziców, które dziś robią kariery. Englert chce osiągnąć więcej. Stuhr się wstydził".