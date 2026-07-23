Robert Downey Jr. jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych aktorów w Hollywood. Tylko na roli Iron Mana miał zarobić łącznie 345,5 mln dolarów. Jak się teraz okazuje, w jego ślady idzie jego 11-letnia córka, Avri Roel Downey. Media ustaliły, że dziewczynka otrzymała pierwszą rolę w nowej produkcji. Wiadomo też, ile miałaby zarabiać.
Jak dowiedziała się redakcja TMZ, Avri miała podpisać kontrakt jeszcze w 2025 roku. Wspomniana produkcja, w której ma się pojawić, jest owiana tajemnicą. Wiadomo jednak, że roboczo nosi nazwę "Oswald". Dziennikarze prędko połączyli kropki i sądzą, iż projekt ten najprawdopodobniej dotyczy serialu Disneya "Oswald the Lucky Rabbit". Co ważne, reżyserią serii ma zająć się Jona Favreau, aktor i dobry kolega Downey Jr. Avri miała przy tym otrzymać rolę "dziecka na rodzinnym zdjęciu". Media podały też, że zgodnie z kontraktem ma otrzymywać 1,2 tys. dolarów za dzień zdjęciowy.
Wchodząc w szczegóły kontraktu, ustalono, iż pojawiły się w nim także zapisy o profesjonalnym zachowaniu na planie oraz unikaniu skandali. Klauzula ta ma odnosić się do wszystkich członków obsady.
Choć córka znanego aktora ma dopiero 11 lat i powoli wchodzi w świat branży rozrywkowej, w mediach już zaczęto rozpisywać się, iż Avri może stać się kolejną przedstawicielką grupy "nepo babies" w Hollywood. Do tego grona zaliczane są dzieci sław, które same rozpoczęły kariery, niejako wspomagając się nazwiskami lub koneksjami rodziców czy dziadków. Wiele osób uznaje za nie m.in. Lily-Rose Depp (córkę Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis), Zoë Kravitz (córkę Lenny'ego Kravitza i Lisy Bonet), Mayę Hawke (córkę Umy Thurman i Ethana Hawke), czy Hailey Bieber (wcześniej Baldwin, córkę Stephena Baldwina). O polskich przedstawicielach tej grupy pisaliśmy za to więcej w artykule: "'Nepo babies', dzieci sławnych rodziców, które dziś robią kariery. Englert chce osiągnąć więcej. Stuhr się wstydził".