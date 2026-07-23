Kolejne dziecko Angeliny Jolie i Brada Pitta zdecydowało się na zmianę nazwiska. Vivienne Jolie-Pitt złożyła wniosek do sądu w Los Angeles o usunięcie członu "Pitt" i chce posługiwać się nazwiskiem matki. Tym samym dołączyła do rodzeństwa, które wcześniej podjęło podobne decyzje.

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Vivienne Jolie-Pitt zmienia nazwisko. Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta rezygnuje z członu "Pitt"

Angelina Jolie i Brad Pitt mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne. Po rozstaniu aktorów w 2016 roku relacje części dzieci z ojcem miały ulec pogorszeniu.

Jak podaje "People", Vivienne, która 12 lipca skończyła 18 lat, złożyła dokumenty sądowe 20 lipca. Wnioskuje o zmianę nazwiska z Vivienne Marcheline Jolie-Pitt na Vivienne Marcheline Jolie. Jako powód wskazała "względy osobiste". Nowe nazwisko jest również nawiązaniem do jej zmarłej babci, Marcheline Bertrand, matki Angeliny Jolie.

Wcześniej Vivienne także dawała sygnały, że chce funkcjonować bez nazwiska ojca. W 2024 roku podczas pracy przy broadwayowskim spektaklu "The Outsider", który współprodukowała razem z Angeliną Jolie, została wymieniona jako "Vivienne Jolie".

Dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta zmieniają nazwiska. Pax jako jedyny zostaje przy nazwisku ojca

Decyzja Vivienne nie jest pierwszym takim przypadkiem w rodzinie. Jej siostra Shiloh w maju 2024 roku, tuż po osiągnięciu pełnoletności, uzyskała zgodę na usunięcie nazwiska Pitt. Maddox od dawna używał nazwiska Jolie w życiu zawodowym, a w maju 2026 roku oficjalnie rozpoczął procedurę zmiany nazwiska.

Również Zahara miała złożyć wniosek o zmianę nazwiska na Zahara Jolie. Z kolei Knox, brat bliźniak Vivienne, nie podjął jeszcze formalnych kroków, ale według doniesień już posługuje się nazwiskiem Jolie na dokumentach związanych z ukończeniem szkoły średniej.

Pax pozostaje wyjątkiem wśród dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta. W przeciwieństwie do rodzeństwa nadal posługuje się pełnym nazwiskiem i według doniesień utrzymuje kontakt z rodziną ojca. Jak dotąd jako jedyny z potomków pary nie podjął decyzji o oficjalnej zmianie nazwiska.

Choć konkretny powód, dla którego dzieci byłej aktorskiej pary rezygnują z nazwiska ojca, nie jest znany, z medialnych doniesień wynika, że powodem jest konflikt Jolie i Pitta, który narastał jeszcze przed rozwodem. Aktorka w przeszłości oskarżała byłego męża o stosowanie przemocy, a także miała obawiać się o bezpieczeństwo ich dzieci. Pitt miał nie mieć z nimi dobrych relacji już od dawna, a rozpad małżeństwa tylko je pogorszył.