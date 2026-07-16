Bachleda-Curuś rzadko mówi o synu. Teraz zrobiła wyjątek. Ależ słowa!

Alicja Bachleda-Curuś jest dumną mamą urodzonego w 2009 roku syna, Henry'ego Tadeusza. Ojcem chłopca jest hollywoodzki gwiazdor Colin Farrell, którego w 2008 roku aktorka poznała na planie filmu "Ondine". Choć relacja pary nie przetrwała, Bachleda-Curuś i Farrell do dziś utrzymują kontakt dla dobra syna. Henry Tadeusz ma niemal 17 lat, a na koncie m.in. debiut na czerwonym dywanie Oscarów. W nowym wywiadzie aktorka opowiedziała nieco więcej o swoim synu.

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Alicja Bachleda-Curuś wspomina pojawienie się syna na Oscarach. "On sam decyduje, kiedy chce być pokazywany"

Henry Tadeusz należy do grona dzieci gwiazd, które stawiają na swoją prywatność. Dbają o to również jego rodzice, którzy rzadko mówią o chłopcu w wywiadach. W rozmowie z magazynem "Business Woman & Life" Bachleda-Curuś zrobiła jednak wyjątek i opowiedziała, jak wygląda podejście jej syna do życia w blasku fleszy. - Ja bardzo szanuję jego prywatność i też on sam decyduje, kiedy chce być pokazywany, a kiedy nie - podkreśliła aktorka. Powróciła również wspomnieniami do 2023 roku, gdy Henry Tadeusz wybrał się z ojcem na ceremonię rozdania Oscarów.

- Jeżeli chodzi o Oscary, no to jest tak wyjątkowe wydarzenie i akurat ta okazja była bardzo wyjątkowa, ponieważ jego tata był nominowany, więc to był dobry moment. Myśmy nie myśleli o tym w kategoriach jego debiutu na czerwonym dywanie, a bardziej przygody i doświadczenia - wyznała teraz gwiazda. Chłopiec mocno przeżył udział w tak wielkim wydarzeniu. - Faktycznie on przez wiele jeszcze dni mówił kogo poznał, jakichś swoich idoli, był w stanie się z nimi przywitać, ktoś mu podał rękę, ktoś go tam objął, więc to olbrzymie przeżycie dla niego. Zresztą pewnie byłoby i dla każdego - podsumowała Bachleda-Curuś.

Henry Tadeusz był widziany z ojcem na mistrzostwach świata. Zdjęcia obiegły sieć

Pod koniec czerwca Henry Tadeusz i Colin Farrell pojawili się wspólnie na meczu w Los Angeles, gdy reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Turcji zmierzyły się w ramach bieżących mistrzostw świata piłki nożnej. Obecność ojca z synem mocno zainteresowała fotoreporterów oraz internautów, którzy rzadko mają okazję widzieć nastolatka. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w artykule: "Tak dziś wygląda syn Bachledy-Curuś i Farrella. 16-latek pojawił się z ojcem na meczu".