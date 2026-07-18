Martyna Wojciechowska poznała 14-letnią wówczas Kabulę w 2014 roku podczas kręcenia materiału o prześladowaniach osób z albinizmem w Tanzanii. Zmagająca się z nim Kabula mieszkała w zamkniętym ośrodku od czasu, gdy grupa mężczyzn odcięła jej rękę. Historia dziewczynki niezwykle poruszyła Martynę Wojciechowską, która nie tylko w 2017 roku adoptowała Kabulę, ale zebrała również środki, które przeznaczyła na jej edukację. "Mamo, chciałabym mieć siostrę. Chciałabym, żeby jeszcze jedna dziewczynka dostała taką szansę jak ja" - usłyszała rok później Martyna Wojciechowska od swojej adoptowanej córki.

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Martyna Wojciechowska jest adopcyjną mamą Kabuli i Tatu. Są najlepszymi przyjaciółkami

O adopcji Tatu Martyna Wojciechowska poinformowała fanów na Instagramie w 2019 roku. Jak podkreśliła, to Kabula mocno zabiegała o to, aby Tatu również dostała szansę na lepsze życie. "I tak oto w naszym życiu pojawiała się Tatu, która stała się dla Kabuli adoptowaną siostrą, najlepszą przyjaciółką i moją kolejną podopieczną i córką. Kabula i Tatu mieszkają dziś w prywatnej szkole z internatem w Mwanzie i pilnie się uczą, żeby któregoś dnia zmieniać życie innych osób chorych na albinizm w Tanzanii" - pisała wówczas podróżniczka pod wspólnym zdjęciem córek.

Historią Tatu Martyna Wojciechowska podzieliła się na stronie swojej fundacji Unaweza. Rodzice dziewczynki, słysząc o atakach na osoby z albinizmem, bardzo obawiali się o jej bezpieczeństwo, dlatego podjęli decyzję o wysłaniu jej do ośrodka w Buhangija. W 2017 roku została zaproszona przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich do nauki w szkole prywatnej w Mwanzie, gdzie uczyła się również Kabula.

Kabula ukończyła studia prawnicze. Wciąż kontynuuje edukację

Kabula jest niezwykle zdeterminowana i pracowita, a jej celem jest wsparcie osób z albinizmem i walka o przestrzeganie prawa w Tanzanii. Adopcyjna córka Martyny Wojciechowskiej jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zwiększa świadomość w kwestii albinizmu. Możemy tam przeczytać również o sukcesach Kabuli. W 2025 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Aruszy, a od tego roku rozpoczęła kolejne w szkole prawniczej w Dar es Salaam. "Dla Kabuli decyzja o studiach prawniczych to był nie tylko wybór zawodu. To narzędzie do zmiany świata, w którym osoby z albinizmem wciąż muszą walczyć o podstawowe prawa. To głos dla tych, którzy go nie mają. To sprzeciw wobec niesprawiedliwości, która zbyt często bywa normą" - pisała na Instagramie Martyna Wojciechowska o sukcesie córki.