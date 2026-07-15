To nie były plotki! Nergal ma syna. Do sieci wyciekły zdjęcia

Nergal, a właściwie Adam Darski, bo tak nazywa się członek black-deathmetalowego zespole Behemoth, jakiś czas temu został ojcem. W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia, na których widać, jak spędza czas ze swoim około półtorarocznym synem.

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Nergal ma syna. Do sieci wyciekły zdjęcia paparazzi z wakacji muzyka

Jakiś czas temu w kuluarach plotkowało się, że Nergal został ojcem. Plotki te podgrzewał Kuba Wojewódzki, który w swojej kolumnie w "Polityce" pisał o tym, że rodzina muzyka się powiększy. "Jest. Nareszcie. Adam 'Nergal' Darski, przywódca mrocznej siły o nazwie Behemoth, zostanie ojcem. Fani już wysyłają prezenty dla potomka. Hitem jest Biblia, która się cicho drze" - mogliśmy przeczytać w lutym 2025 roku. Internauci nie do końca wierzyli prezenterowi. Portal Jastrząb Post skontaktował się więc z muzykiem, by ten skomentował słowa Wojewódzkiego. "Tyle plotek jest na różne tematy... (...) On ma bujną wyobraźnię" - mówił wówczas Darski, ucinając spekulacje na temat tego, że został ojcem.

Plotki przycichły, aż do teraz. Paparazzi przyłapali bowiem muzyka w restauracji, a później na plaży w Sopocie. Nie był sam - towarzyszyła mu bowiem ukochana, której zdjęcia jakiś czas temu publikował w swoich mediach społecznościowych i... syn. Chłpiec, który uczy się chodzić, miał na sobie uroczy kapelusik biało-szary kapelusz oraz czarne szorty. Na ujęciach, które trafiły do sieci, widać, jak Darski opiekował się maluchem. Chodził z nim brzegiem plaży, trzymając za dłonie, a także tworzył rzeźby z piasku. Cała rodzina wyglądała na zadowoloną i szczęśliwą.

Rzadki widok. Nergal opublikował zdjęcie z ukochaną

Przypomnijmy, że wokalista, który słynie z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi, raczej dba o swoją prywatność i nie chwali się w sieci tym, jak wyglada jego codzienność. Jakiś czas temu zrobił jednak wyjątek i na Instagramie opublikował zdjęcia, na których można zobaczyć jego aktualną partnerkę (to ta sama kobieta, z którą na plaży w Sopocie opiekował się dzieckiem). Wygląda na to, że uczucie między nimi kwitnie.

Z kolei w rozmowie z weekend.gazeta.pl Darski wyznał, że na przestrzeni czasu zmieniło się jego podejście do związków. - Kiedy kogoś poznawałem, czekałem na "znaki". Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca - mówił (z całą rozmową możecie zapoznać się TUTAJ).