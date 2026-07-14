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Niespodziewana reakcja córki Wiśniewskiego i Mandaryny na pytania o ich związek. Nie wytrzymała

Fabienne Wiśniewska powróciła na Instagram, gdzie zaczęła pokazywać, jak spędza czas ze swoim sławnym tatą, Michałem Wiśniewskim. Przy okazji zgodziła się odpowiedzieć na pytania fanów, ale szybko straciła cierpliwość.
Niespodziewana reakcja córki Wiśniewskiego i Mandaryny na pytania o ich związek. Nie wytrzymała
instagram.com/fabbka

Od niedzieli, 12 lipca, wszyscy mówią o powrocie Michała Wiśniewskiego do Mandaryny. Nie da się ukryć, że temat ten poruszył wszystkich, nie tylko fanów artystów. Można się więc tylko domyślać, jak duże emocje wywołał wśród ich bliskich. Głos już zabrał syn pary Xavier Wiśniewski, a internauci byli ciekawi również zdania jego siostry, Fabienne Wiśniewskiej. Ta jednak zareagowała w niespodziewany sposób.

Zobacz wideo Reakcja Mandaryny na oświadczenie Michała Wiśniewskiego

Fabienne Wiśniewska tak zareagowała na pytania internautów. Ma dość

Michał Wiśniewski wydał oświadczenie w sprawie powrotu do Mandaryny, a w kolejnych dniach wyruszył z córką Fabienne na "Wielką Wyprawę Maluchów". Podczas podróży Fiatem 126p Fabienne Wiśniewska znalazła czas, by odezwać się do swoich obserwatorów na Instagramie. Udostępniła im nawet okienko do zadawania pytań. Szybko jednak tego pożałowała i znów zabrała głos na InstaStories.

Potrzebujemy bardziej ambitnych pytań niż to, czy Mandaryna wróciła do Michała Wiśniewskiego - powiedziała Fabienne Wiśniewska.

Wygląda na to, że wśród pytań dominowały właśnie te, które dotyczyły związku jej rodziców. Okazuje się, że Fabienne Wiśniewska nie zamierza komentować tej sprawy i nie zrobiła tego mimo licznych pytań. Zamiast tego chętnie reagowała na inne pytania obserwatorów.

A tych nie brakowało. Fani chcieli wiedzieć między innymi, jakie był najbardziej szalone formy aktywności jej i jej taty. - Ja lubię z tatą robić wszystko to, na co mama mi nie pozwala, aczkolwiek już nie może mi nie pozwalać - powiedziała Fabienne Wiśniewska.

Tak zareagował Xavier Wiśniewski na informacje o rodzicach. "Szok"

Znacznie bardziej otwarty na rozmowy i dzielenie się swoimi przemyśleniami był Xavier Wiśniewski. Brat Fabienne zgodził się nawet udzielić wywiadu, w którym ujawnił, jak wraz z siostrą zareagowali na powrót rodziców do siebie.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet

- mówił Xavier w rozmowie z serwisem Eska.pl.

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