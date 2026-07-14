Stanowczy krok dzieci Jolie i Pitta. Dokumenty trafiły do sądu

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się w 2016 roku, choć ich rozwód sfinalizowano dopiero w 2024 roku. Para wychowywała wspólnie szóstkę dzieci: trójkę biologicznych pociech - Shiloh oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne oraz trójkę z adopcji - Maddoxa, Paxa i Zaharę. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o ich słabnącym kontakcie z ojcem. Teraz pojawiły się nowe informacje w tym temacie.

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Dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta odcinają się od ojca. Złożono kolejne dokumenty

Jak wiadomo, już pięcioro z sześciu dzieci gwiazdorskiej zrezygnowało z nazwiska ich ojca. 20-letnia Shiloh zdecydowała o tym jeszcze w 2024 roku, gdy skończyła 18 lat. Jej biologiczne rodzeństwo, czyli bliźniacy Vivienne i Knox również posługują się publicznie jedynie nazwiskiem matki. Teraz zagraniczne media poinformowały, że na drogę prawną weszli też Zahara oraz Maddox, którzy także pragną pozbyć się nazwiska Pitt z dokumentów.

Portal People ustalił, że 24-latek wystąpił 7 lipca z wnioskiem o zmianę nazwiska na "Maddox Chivan Jolie", podczas gdy jego młodsza siostra chce oficjalnie nosić nazwisko "Zahara Marley Jolie". Wnioski rodzeństwa mają zostać jednak jeszcze rozpatrzone. Możliwe, iż we wrześniu Maddox i Zahara będą zeznawać w tej sprawie.

Brad Pitt ma nie utrzymywać kontaktu z dziećmi. W tle doniesienia o stosowaniu przemocy

Przypomnijmy, że już na początku bieżącego roku rozpisywano się, iż Maddox ma zastanawiać się nad odejściem od nazwiska ojca. Informatorzy komentowali wówczas, że Pitt nie ma nawet utrzymywać kontaktu z dorosłymi już pociechami. - Brad praktycznie nie utrzymuje kontaktu z dorosłymi dziećmi. W ostatnich miesiącach jego zaangażowanie wobec młodszych dzieci jest też jeszcze bardziej ograniczone ze względu na zobowiązania zawodowe - ujawniono w rozmowie z People.

W związku z zerwaniem relacji z ojcem przez dzieci, opinia publiczna często przywołuje doniesienia dotyczące przemocy, do jakiej miało dochodzić przed laty w rodzinie. Według ustaleń, aktor miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad Angeliną Jolie. W 2016 roku podczas lotu prywatnym odrzutowcem gwiazdor miał również podnieść rękę właśnie na Maddoxa, który stanął w obronie matki, gdy ta kłóciła się z mężem.