Michał Wiśniewski jest w trakcie rozwodu z Polą Wiśniewską, piątą żoną, która zdradziła, że gwiazdor spotyka się ze swoją drugą, byłą żoną. Muzyk Ich Troje potwierdził te rewelacje, ale zaprzecza, że zdradził piątą żonę z drugą, byłą żoną. Co ciekawe, gdyby Wiśniewski znów wziął ślub z Mandaryną, byłby to ich trzeci ślub, a tancerka byłaby zarówno drugą, jak i szóstą żoną muzyka (byłą i aktualną). Równie skomplikowana jest sytuacja z dziećmi lidera Ich Troje, których matkami są trzy żony wokalisty. Ponadto pociechy gwiazdora mają nietypowe imiona. Zgubiliście się? Nie dziwimy się, my też czasem mamy kłopot, żeby połapać się w skomplikowanej sytuacji rodzinnej wokalisty. Rozrysowaliśmy wam jednak wszystko.

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Michał Wiśniewski i jego skomplikowana sytuacja rodzinna

Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme. Para pobrała się w 1996 roku, a rozwiodła pięć lat później i nie doczekała się dzieci. Ich związek rozpadł się w atmosferze skandalu. Oboje prali bowiem publicznie brudy. - Raz wziąłem w życiu LSD i ożeniłem się z Magdą Femme, no k***a, przecież to... Nie mogę po prostu, to mi nie służy. To się nagrywa? - zapytał nagle zdziwiony Wiśniewski w internetowym show "20m Łukasza" w 2013 roku. Po chwili brnął dalej. - Pięć lat mnie ten jeden tabletek (sic!) kosztował. Nie tabletek, to był w ogóle jakiś plasterek. Skandal. Nie bierzcie tego! - apelował wówczas Wiśniewski.

Femme nie pozostała mu dłużna. "Myślałam, że to koniec i każdy będzie żył swoim życiem. Odpowiadam, choć niechętnie, bo wiem, że dając sobie wejść na głowę, ten psychol będzie po niej skakał, aż płyta się sprzeda... Kolejny raz osoba, o której staram się zapomnieć za wszelką cenę, próbuje przypomnieć o sobie (przez pryzmat mojej osoby) mediom i ludziom, którzy mają dość już bajki o pięknym Michale - pisała w 2013 roku na Facebooku. "PS: Nie bierz więcej narkotyków, bo znów wydasz majątek na kolejne śluby... i nie dziel się LSD, bo po tym każdy jest w stanie przyjąć oświadczyny" - dodała na koniec.

Rok po rozwodzie z Femme Wiśniewski ożenił się z Mandaryną, a 10 grudnia 2003 roku para wzięła kolejny ślub - tym razem kościelny i to nie byle gdzie, bo w Kirunie, a więc w szwedzkim mieście, które znajduje się około 145 km na północ od koła podbiegunowego. Ceremonia była retransmitowana w TVN-ie. Para doczekała się dwójki dzieci - Xaviera Michała, który urodził się w 2002 roku oraz rok młodszej Fabienne Marty. O rodzinie Wiśniewskich było wówczas głośno, bo występowała w reality show "Jestem jaki jestem", a kamery były umieszczone w niemal każdym kącie ich domu. Sielanka nie trwała długo, bo już w 2006 roku para się rozwiodła.

Xavier i Fabienne mają jednak dobre relacje ze znanym ojcem. Xavier związał swoją przyszłość w show-biznesem. Jest raperem i pasjonuje się tańcem hip-hopowym, którego uczy. Jego siostra Fabienne także zajmuje się tańcem i pasjonuje się sztukami wizualnymi, dlatego podjęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kolejny rozwód i ślub w tym samym roku

W 2006 roku Wiśniewski nie tylko rozwiódł się z Mandaryną (TU przypominamy, co o przyczynach rozpadu związku mówiła druga żona muzyka), ale wziął ślub z inną wokalistką Ich Troje Anną Świątczak. Ceremonia odbyła się w posiadłości muzyka w Magdalence. 10 marca 2007 para wzięła kolejny ślub - tym razem w kapliczce Little Church w Las Vegas.

Para doczekała się dwóch córek. Etiennette Anna przyszła na świat w 2006 roku, a Vivienne Vienne dwa lata później. Starsza Etiennette planuje wiązać przyszłość z medycyną, choć regularnie pojawia się także na scenie, gdzie niejednokrotnie występowała ze znanym ojcem. Vivienne z kolei niedawno skończyła 18 lat i podobnie jak rodzice pasjonuje się muzyką. Jako dziecko wydała utwór "Niestraszne strachy".

Wiśniewski i Świątczak rozwiedli się w 2011 roku. Rok później lider Ich Troje poślubił Dominikę Tajner - córkę Apoloniusza Tajnera, ówczesnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Para nie doczekała się wspólnych dzieci, ale wychowywała razem Maksymiliana - syna Tajner z pierwszego małżeństwa. W marcu 2019 Tajner-Wiśniewska poinformowała, że jej mąż złożył wniosek o rozwód. Ten został szybko sfinalizowany i para przestała być małżeństwem już we wrześniu 2019 roku.

A potem żyli długo i szczęśliwie... Do kolejnego rozwodu

W marcu 2020 roku Michał Wiśniewski był już mężem Poli. Niestety, to wtedy trwała pandemia COVID-19, więc z weselem para czekała do 2022 roku. Wtedy też odnowili przysięgę ślubną. Para doczekała się dwóch synów, którzy zostali obdarzeni kolejnymi oryginalnymi imionami. Falco Amadeus urodził się w 2021 roku, a Noël Cloé dwa lata później. Ponadto wspólnie wychowywali czworo dzieci Poli z poprzednich związków. Para aktualnie jest w trakcie rozwodu i niewiele wskazuje na to, że ten przebiegnie łatwo. Pola twierdzi, że Michał zdradzał ją z Mandaryną od stycznia 2026 roku. On z kolei utrzymuje, że spotyka się byłą żoną od czerwca tego roku.

Reasumując, muzyk brał ślub siedem razy (a dodatkowo raz odnawiał śluby) z pięcioma różnymi kobietami. Z trzema z nich ma sześcioro dzieci. Nie wiadomo, czy w przyszłości weźmie ósmy ślub, a jednocześnie trzeci z Mandaryną, która byłaby wtedy zarówno jego drugą, jak i szóstą żoną. Może ta grafika pozwoli wam połapać się w tej zawiłej matematyce.