W kwietniu do mediów dotarła informacja, że Marta Kubacka jest w ciąży. Wówczas żona skoczka poinformowała, że spodziewa się trzeciego dziecka. "2:1 dla dziewczyn, ale w końcu tata nie będzie sam" - pisała wówczas pod zdjęciem z badania USG. Teraz szczęśliwa mama pochwaliła się zdjęciem ze szpitala.

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Marta Kubacka powitała na świecie syna

12 lipca Marta Kubacka opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis, w którym zdradziła, że na świat przyszedł jej pierwszy syn (przypomnijmy, że razem z Dawidem Kubackim doczekała się wcześniej dwóch córek - Zuzanny, która urodziła się w 2020 roku oraz młodszej o trzy lata Mai). Żona sportowca pochwaliła się, że chłopiec jest zdrowy, choć urodził się przed planowanym terminem. Maluch otrzymał na imię Mikołaj.

Maluchu mały nazwany Mikołajem, pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo twoje siostry czekają na ciebie z niecierpliwością

- mogliśmy przeczytać.

Pod instagramowym wpisem z radosną nowiną, który udostępnił w swoich mediach społecznościowych również Dawid Kubacki, szybko pojawiło się wiele komentarzy. Internauci gratulowali parze, a ponadto życzyli zdrowia i spokoju całej rodzinie Kubackich. "Gratulacje! Dużo zdrówka dla was!", "Gratulacje. I zdrówka dla maluszka. Trzymam kciuki, aby wszystko było dobrze", "Ogromne gratulacje. Maluszek jest cudowny" - pisali. Redakcja Plotka przyłącza się do tych gratulacji i życzeń!

Takim ojcem i mężem jest Dawid Kubacki

Marta Kubacka w serialu dokumentalnym "Skoczkowie" wyznała, że Dawid jest bardzo dobrym partnerem. Nie oznacza to jednak, że nie widzi jego wad. - Nikt nie jest idealny. Jest uparty. Czasami ciężko wynegocjować coś u niego, ale ja też jestem uparta - powiedziała przed kamerami. - Dawid woli sobie usiąść w domu, ewentualnie obejrzeć jakiś film w telewizji. On woli, żebym ja o tym wiedziała, że mnie kocha, niż żeby to po prostu pokazywać tak na cały świat - dodała po chwili.

Nie zabrakło też trudnych wyznań. - Życie bez męża z tak małymi dziećmi nie jest łatwe, szczególnie jak jest coś źle, jak nagle dzieci są chore, ty zostajesz sama - dodała. A jakim ojcem jest skoczek? - Zuza jest zapatrzona w tatę. Zawsze, jak przyjeżdża, to stara się córkom poświęcić jak najwięcej czasu. Mama nie istnieje, bo jest tatuś. (...) Fajnie się patrzy na Dawida, jak zajmuje się swoimi dziećmi. Sprawdza się w roli taty - usłyszeli widzowie.