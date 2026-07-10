Ostrowska-Królikowska przekazała wieści ws. 19-letniego syna. "Jesteśmy bardzo dumni"

To wyjątkowy moment dla Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Jej najmłodszy syn, 19-letni Ksawery, odebrał wyniki tegorocznej matury i może być z nich bardzo zadowolony. Aktorka z radością opowiedziała o osiągnięciach syna, podkreślając, że egzamin dojrzałości zakończył się dla niego dużym sukcesem.

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Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie kryje dumy. Syn aktorki ma na koncie wielki sukces

Najlepsze wyniki Ksawery uzyskał z przedmiotów humanistycznych. Zarówno z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, jak i z języka angielskiego zdobył ponad 90 procent punktów. Dużym zaskoczeniem okazał się także wynik z matematyki. Choć Ksawery od zawsze bardziej odnajdywał się w przedmiotach humanistycznych, obowiązkowy egzamin z matematyki napisał na około 70 procent. Jak przyznała jego mama, taki rezultat pozytywnie zaskoczył również samego maturzystę.

Jestem bardzo zadowolona i jesteśmy bardzo dumni. Z języka polskiego rozszerzonego oraz języka angielskiego Ksawery zdobył ponad 90 proc. Matematyka też poszła bardzo dobrze, bo uzyskał około 70 proc.

"Syn sam się tym trochę zdziwił, bo ma raczej umysł humanisty. Na szczęście mam już wszystkie duże dzieci i wszystkie są po maturach" - cieszyła się dumna mama w rozmowie z "Faktem".

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Dla aktorki tegoroczne wyniki mają szczególne znaczenie. Ksawery jest najmłodszym z piątki dzieci Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Oznacza to, że wszystkie ich dzieci mają już egzamin maturalny za sobą, co dla rodziny stanowi ważny symboliczny etap.

W przeciwieństwie do swojego starszego brata Antoniego Królikowskiego, Ksawery nie szuka rozgłosu i rzadko pojawia się na wydarzeniach związanych z show-biznesem. Przed 19-latkiem kolejny ważny etap życia. W najbliższym czasie będzie musiał zdecydować o wyborze kierunku studiów i rozpocząć nowy rozdział swojej edukacyjnej drogi. CZYTAJ TEŻ: Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma dom jak z bajki. Wnętrza przepełnia ciepło, a ogród to jej oczko w głowie.