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Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers zostali rodzicami. Pokazali zdjęcie ze szpitala

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers pochwalili się na Instagramie, że ich pierwsze dziecko jest już na świecie.
Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers zostali rodzicami. Pokazali zdjęcie ze szpitala
instagram.com/fit.lovers

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz to jedna z najpopularniejszych par fitinfluencerów, którzy w sieci zachęcają do zdrowego stylu życia, pokazując swoje treningi jako Fit Lovers. Pod koniec grudnia 2025 roku para ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Teraz 9 lipca 2026 roku Pamela i Mateusz przywitali swoją pocieche na świecie.

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Fit Lovers zostali rodzicami. Pokazali zdjęcie

"Nowy rozdział" - napisali Fit Lovers w opisie do zdjęcia, które zostało zrobione w szpitalu. Na serii fotografii widzimy, jak Pamela trzyma noworodka w ramionach, siedząc w szpitalnym łóżku. Mateusz Janusz wręcza za to ukochanej bukiet niebieskich kwiatów i czule ją całuje. Przy łóżku również można zauważyć niebieskie balony, co bez wątpienia świadczy o tym, że para powitała na świecie syna.

Pod zdjęciami natychmiast posypały się komentarze. "Gratulacje", "Wow, gratulacje!", "Gratulacje myszki", "Woow, gratulacje! Witajcie w gronie rodziców! No i witaj szkrabie", "Powodzenia", "Ogromne gratulacje, dużo zdrówka życzę" - czytamy.

 

Fit Lovers o swoim związku

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz są ze sobą od lat, poznali się bowiem w czasach studenckich. Jednak dopiero w 2024 roku po 11 latach związku zdecydowali się na ślub. Wcześniej wzięli udział w "Ameryce Express" i w rozmowie z magazynem "VIVA!" zdradzili, jak show wpłynęło na ich wieloletni związek. Pamela przyznała, że przede wszystkim w "AE" częściej pojawiały się pomiędzy nimi spięcia. Według niej było to spowodowane faktem, iż podczas wyścigu brakowało im czasu na rozmowę.

"Na co dzień, w normalnych, domowych warunkach miewamy spięcia, jak w każdym związku. Tylko że w domu jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie o co tak naprawdę chodzi, dlaczego jesteśmy zestresowani i co możemy z tym zrobić. (...) W programie nie mieliśmy tej możliwości, obecność kamer, mikrofonów i ciągły bieg nie dawały zbyt wielu możliwości do pogawędek. Dlatego zdarzały się kłótnie, bo człowiek nie mógł się oczyścić z negatywnych emocji - wyznała Pamela w rozmowie dla "Vivy!".

Mateusz dodał, iż oboje znają się naprawdę bardzo dobrze, a ich związek w dużej mierze oparty jest na przyjaźni. Jego zdaniem udział w "Ameryce Express" pokazał im, że są w stanie przetrwać naprawdę wszystko.

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