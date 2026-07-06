Paulina Krupińska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek. Choć karierę zaczynała w modelingu i osiągnęła w nim spory sukces - w 2012 roku została Miss Polonia. Dziś jest nie tylko gospodynią "Dzień dobry TVN", ale poprowadziła również ostatnią edycję "Mam talent!". Krupińska skupia się również na rozwoju marki osobistej w social mediach. To tam chętnie publikuje kadry z życia prywatnego. Jej post związany z wypadem na Mazury przyciągnął uwagę fanów. Pokazała bowiem zdjęcie z córką - Antoniną.

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Paulina Krupińska wypoczywała na Mazurach. Pokazała zdjęcie z córką

Paulina Krupińska doczekała się z Sebastianem Karpielem-Bułecką dwójki dzieci - dziesięcioletniej córki Antoniny oraz dwa lata młodszego Jędrzeja. Modelka i muzyk starają się chronić prywatność pociech i rzadko decydują się na publikowanie ich wizerunku. Nie mówią o nich również publicznie. Są od tego jednak wyjątki. Gospodyni śniadaniówki TVN postanowiła nieco zaszaleć. Opublikowała kadry z pobytu na Mazurach. Widzimy tam bogactwo natury i malownicze krajobrazy. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć prezenterkę z Antoniną, która już niedługo świętować będzie 11. urodziny. Obie stroją zabawne miny, a córka Krupińskiej i Karpiela-Bułecki ma na sobie okulary przeciwsłoneczne. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii.

Krupińska z córkąOtwórz galerię

Paulina Krupińska musiała mierzyć się z szokującymi wyzwiskami w szkole

Niedawno Krupińska poprowadziła wydanie "Dzień dobry TVN" - u jej boku jak zwykle pojawił się Damian Michałowski. Gospodarze programu mieli okazję porozmawiać z Oliwerem Kubiakiem. Poruszyli temat trudnych wspomnień z dzieciństwa. Okazało się, że prezenterzy mierzyli się z nieprzyjemnymi komentarzami ze strony rówieśników. Michałowski słyszał od innych dzieci, że jest "gruby, rudy i piegowaty". Krupińska również miała do czynienia z wyzwiskami. - Chuda szkapa, żyrafa - wymieniała na antenie TVN-u. - Każdy miał jakąś łatkę. My wtedy nie byliśmy gwiazdami, nie byliśmy osobami publicznymi. Nie pokazywaliśmy się medialnie. Każdy z nas był dzieckiem, każdy z nas z czymś się mierzył - dodała po chwili.