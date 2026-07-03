Helena Englert postanowiła robić karierę w branży muzycznej pod pseudonimem Hela. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny dotychczas szła w ich ślady, ale obecnie skupia się na tworzeniu kolejnych utworów - na ten moment ma koncie trzy piosenki. Wystąpiła również pierwszego dnia Open'er Festivalu, co wzbudzało kontrowersje. Tutaj dowiecie się więcej o sprawie: Córka Englerta ma trzy piosenki, ale zaśpiewa na Open'erze. W tle koneksje? Beata Ścibakówna miała okazję zobaczyć występ córki na żywo. Tak go podsumowała.

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Beata Ścibakówna komentuje występ Heleny Englert. Nie kryje zachwytu

Beata Ścibakówna, która miała okazję zobaczyć sceniczne popisy córki, na Instagramie zaznaczyła, że występ Heli był " po prostu petardą". Więcej opowiedziała w rozmowie z reporterami Onetu, którzy byli na miejscu. - Jak wrażenia? Cóż ja mogę powiedzieć? Jestem dumna. Jestem szczęśliwa. Jestem cały czas rozpłakana, rozedrgana i nie mogę przestać o tym wszystkim myśleć i przeżywać. Jestem szczęśliwa, że było tyle ludzi, że dała radę w ten jej pierwszy występ tak naprawdę, pierwszy koncert - mówiła poruszona sprawą aktorka.

Ścibakówna zaznaczyła również, że sukcesem córki był fakt, iż ludzie przyszli na występ, nie znając jej piosenek, i... z niego nie wyszli. - Zatrzymała ludzi piosenkami, których nikt nie znał, tylko trzy numery czy cztery. Ludzie zostali od początku do końca. Mało tego, przychodzili, bawili się, bili brawo, gwizdali, krzyczeli. Wszystko to było jak najbardziej pozytywne. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i dumna - komentowała.

Helena Englert zabrała głos po występie na Open'erze. To zapowiedziała

Helena Englert po swoim występie udzieliła wywiadu dla "Pytania na śniadanie". Przyznała, że nie spodziewała się, iż uda się jej zagrać koncert na Open'erze. - Mam bardzo przyjemną klamerkę kompozycyjną w tym roku. Nie sądziłam, że to się wydarzy tak szybko. Nie śmiałam marzyć o Open'erze, a na pewno nie w tym roku. Na pewno nie za rok, na pewno nie za dwa. Tym bardziej się cieszę, że jest mi to dane. Po prostu wielki wzrusz i ogromna wdzięczność - przyznała. Przy okazji rozmowy zapowiedziała, że daje sobie dziesięć lat, by wystąpić na głównej scenie festiwalu.