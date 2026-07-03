Tuż po zakończeniu roku szkolnego Pola Wiśniewska zdecydowała się na wakacyjny wyjazd nad polskie morze. Żona Michała Wiśniewskiego wybrała się na urlop sama z czwórką dzieci, stawiając na miejsce, które dobrze zna.

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Pola Wiśniewska wyjechała sama z czwórką dzieci nad Bałtyk. Zdradziła, dlaczego wróciła w to samo miejsce

Ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych dla Poli Wiśniewskiej. W czerwcu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa jej i Michała Wiśniewskiego, podczas której sąd zajmował się m.in. kwestiami dotyczącymi alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Korzystając z początku wakacji, Pola postanowiła na chwilę odpocząć od codziennych spraw i wyjechała z dziećmi nad Bałtyk.

Tegoroczne wakacje spędzam na wybrzeżu. Wróciłam z dziećmi dokładnie w to samo miejsce, co rok temu. Jestem sama z czwórką dzieci i wróciliśmy tu nie tylko ze względu na piękną plażę i wspomnienia, ale przede wszystkim ze względu na życzliwych ludzi

- mówiła w rozmowie z "Faktem". W 2025 roku w "Pytaniu na śniadanie" również opowiedziała o samodzielnym wyjeździe nad polskie morze. Przyznała wówczas, że jako jedyna dorosła odczuwała dużą odpowiedzialność i towarzyszył jej lęk. - Będąc jedyną dorosłą, trzeba mieć cały czas na uwadze, czy dzieci dobrze się czują, czy są najedzone, czy niczego im nie potrzeba - mówiła.

Pola Wiśniewska o cenach nad Bałtykiem. "Jest drożej niż dwa lata temu"

Podczas rozmowy poruszono również temat kosztów wakacyjnego wypoczynku nad polskim morzem. W ostatnich latach wielu turystów zwraca uwagę na rosnące ceny noclegów, gastronomii i atrakcji. Pola Wiśniewska przyznała, że także dostrzega wzrost wydatków, szczególnie gdy podróżuje z liczną rodziną.

Jeśli chodzi o ceny, to tak, mam wrażenie, że w Polsce rzeczywiście jest drożej niż jeszcze dwa lata temu. Nie powiedziałabym jednak, że za granicą zawsze jest taniej.

"Wszystko zależy od kierunku i stylu podróżowania. Faktem jest natomiast, że ceny nad polskim morzem potrafią zaskoczyć, zwłaszcza jeśli ktoś wyjeżdża z większą rodziną, tak jak ja" - przyznała.