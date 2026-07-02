Maja Staśko urodziła. Pokazała wzruszające zdjęcia ze szpitala

Maja Staśko i jej partner przez kilka lat starali się o dziecko, o czym aktywistka otwarcie mówiła w mediach społecznościowych. Dziennikarka nie ukrywała, że zdecydowała się na metodę in vitro. Dzieliła się przy tym z internautami emocjami związanymi z kolejnymi krokami procedury, a później tymi dotyczącymi kolejnych etapów ciąży. Teraz Staśko pochwaliła się, że dziecko jest już na świecie.

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Maja Staśko urodziła

2 lipca Maja Staśko opublikowała na Instagramie i na Facebooku zdjęcia ze szpitala, na których widać, że trzyma w rękach owinięte w koc niemowlę. "Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kochają cię najbardziej na świecie!" - napisała, nie kryjąc wzruszenia. Wyraźnie widać, że działaczka społeczna chce chronić wizerunek pociechy - nie zdradziła imienia dziecka, ani nawet jego płci. Ponadto na ujęciach, które zamieściła w sieci, nie widać twarzy malucha.

Pod wpisem Staśko pojawiło się za to wiele komentarzy z gratulacjami. Głos zabrali nie tylko obserwatorzy Staśko, ale także gwiazdy. "Aaaaale wspaniale! Gratulacje" - napisała Julia Kamińska, "Ooo gratulacje z całego serca" - dodała Marcelina Zawadzka. "Zdrowia" - życzyła Karolina Korwin-Piotrowska. Świeżo upieczonej mamie pogratulowały też między innymi Agata Młynarska i Anna Maria Sieklucka. Redakcja Plotka także dołącza do tych życzeń i gratuluje. Życzymy zdrowia i spokoju.

Maja Staśko niedawno wzięła ślub

Działaczka społeczna 31 marca tego roku pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z urzędu stanu cywilnego i podpisała je krótkim, emocjonalnym zdaniem. "Dziś zostałam żoną mojego ukochanego człowieka". Na udostępnionym przez Staśko kadrze widać, że w dniu ślubu ubrana była w białą, gładką suknię z odsłoniętymi ramionami. Do ślubnej kreacji Maja Staśko dobrała długi welon, a w ręce trzymała nieduży bukiet z białych kwiatów. Na wspomnianym kadrze znalazł się też oczywiście ukochany dziennikarki. Co ciekawe, stał tyłem do obiektywu, przez co nie widać jego wizerunku. Więcej na ten temat TUTAJ.