Anna Mucha zobaczyła wiadomość ze szkoły córki i zdębiała. "Co za g***o"

Anna Mucha jest mamą dwójki dzieci - 15-letniej Stefanii i o trzy lata młodszego Teodora. I choć rok szkolny już się zakończył, a aktorka może wraz z dziećmi świętować rozpoczęcie wakacji, czekała na nią mało przyjemna niespodzianka. Mucha 30 czerwca przekazała fanom na InstaStories, że otrzymuje z Librusa powiadomienia dotyczące... nieobecności jej córki w szkole.

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Anna Mucha nie przebierała w słowach. Tak reaguje na powiadomienia z Librusa

Anna Mucha na co dzień chroni prywatność swoich dzieci i nie upublicznia ich wizerunku w mediach społecznościowych. Aktorka co jakiś czas opowiada jednak swoim fanom o rodzicielstwie i doświadczeniach z nim związanych. Sytuacja z powiadomieniami z elektronicznego dziennika ewidentnie wyprowadziła ją z równowagi. "Hej! Czy wy też dostajecie powiadomienia, że dziecko nie przyszło do szkoły? Librus! Są wakacje! Co za g***o" - napisała wzburzona na InstaStories. Mucha opublikowała także screen z dziennika, na którym rzeczywiście widać, że jej córka ma wpisane nieobecności na kilku różnych przedmiotach. Zdarzyła wam się taka sytuacja?

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Anna Mucha wyjaśniła, dlaczego nie pokazuje twarzy dzieci

Choć Anna Mucha sporadycznie dzieli się zdjęciami syna i córki, w postach w mediach społecznościowych nigdy nie pokazuje ich twarzy. W 2021 roku w długim, osobistym wpisie, wyjaśniła, dlaczego to się nie zmieni. Aktorka podkreśliła, że chce chronić ich prywatność i jest to ich wspólna, świadoma decyzja. "Czasem zazdroszczę innym, widząc, jak chętnie chwalą się wspólnym czasem i tą największa miłością… Czasem sama bym chciała, ale ze względu na moją pracę i to, że czasem sama spotykam się hejtem – chcę im za wszelką cenę tego oszczędzić" - przekazała aktorka.

Anna Mucha kilka lat temu w rozmowie z "Party" otworzyła się na temat macierzyństwa. Jak stwierdziła, to, jaką jest matką, okaże się, gdy jej dzieci będą już dorosłe. - Wtedy życie zweryfikuje, czy podejmowałam słuszne decyzje, czy nie. W macierzyństwie słabe jest to, że dzieje się tu i teraz, a pracujemy na to, co będzie z naszymi dziećmi za dwie dekady. Ale psychologowie i psychiatrzy też muszą z czegoś żyć, więc te matki i tak będą zawsze przerabiane na kozetkach w gabinetach - powiedziała w wywiadzie.