Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub po sześciu latach związku. Choć ceremonia odbyła się już jakiś czas temu, aktorka dopiero teraz dzieli się z fanami kolejnymi materiałami z wyjątkowego dnia. Jednym z najbardziej poruszających momentów okazało się wystąpienie ich pięcioletniej córki Nel.

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Pięcioletnia córka Klaudii Halejcio wzruszyła gości podczas ślubu. Jej słowa doprowadziły ojca do łez

Dziewczynka nie tylko uczestniczyła w ceremonii, sypiąc wraz ze swoją przyrodnią siostrą kwiaty przed młodą parą, ale także przygotowała krótką przemowę skierowaną do swojego taty. Jej słowa wywołały ogromne emocje. Oskar Wojciechowski po chwili zalał się łzami. Publikując nagranie z ceremonii, Klaudia Halejcio podkreśliła, że to właśnie przemowa córki była najpiękniejszym momentem całego ślubu. "Najpiękniejsze słowa tego dnia nie padły od dorosłych…" - napisała pod opublikowanym filmem.

Cześć, tatusiu, pewnie serce dziś ci bije najmocniej na świecie, ale chcę, żebyś wiedział, że to nie tylko twój najważniejszy dzień. Czekaliśmy na niego bardzo długo. Wiem, pewnie teraz patrzysz w stronę drzwi i za chwilę zobaczysz kobietę swojego życia. Powiem ci coś w sekrecie: mama wygląda obłędnie. Tak pięknej jej jeszcze chyba nigdy nie widzieliśmy, ale wiesz co? Najpiękniej wygląda, kiedy patrzy na ciebie

- powiedziała Nel.

Córka Klaudii Halejcio poruszyła internautów. "Płaczę"

Nagranie szybko zwróciło uwagę internautów, którzy nie kryli wzruszenia. Wielu z nich przyznało, że słowa dziewczynki były jednym z najbardziej emocjonalnych momentów całej ceremonii i pięknym dopełnieniem ślubnych uroczystości. "Za każdym razem gdy tego słucham, płaczę", "Najlepsze, co dzisiaj zobaczyłam", "Coś pięknego", "Jakie to wzruszające. Pamiątka na całe życie" - czytamy pod nagraniem.

Głos zabrał także ojciec pięciolatki. "Tak wzruszającego prezentu nie dostałem jeszcze nigdy. Słyszałem te słowa jeszcze zanim Klaudia weszła do kościoła. To był jeden z tych momentów, których nie da się opisać" - napisał Wojciechowski. CZYTAJ TEŻ: Klaudia Hajelcio pochwaliła się szalonym nagraniem ze ślubu. Patrzymy na jej suknie ślubne. Luksusowe.