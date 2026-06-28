Faustyna i Daniel Martyniukowie chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami ze swoim synem - Florianem. Chłopiec skończył niedawno roczek, co również zrelacjonowali w sieci. Obserwatorzy mogą często widzieć, jak rodzina spędza swoje dni. Teraz Faustyna podzieliła się nowym nagraniem, na którym chłopiec wesoło bawi się w basenie.

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Faustyna i Daniel Martyniukowie często chwalą się synkiem. Dumna mama pokazała, jak spędzili gorący dzień

Faustyna pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się właśnie przede wszystkim treściami związanymi z wychowaniem synka. Publikuje zarówno zdjęcia, jak i nagrania z chłopcem, na których można zobaczyć, jak zmienia się mały Florian. Jej relacja z niedawnych urodzin syna bardzo zainteresowała obserwatorów, którzy podzielili się wówczas w komentarzach miłymi wpisami i życzeniami.

Teraz żona Daniela Martyniuka pokazała, jak wraz z rocznym chłopcem spędziła niedzielę. Jak wiemy, upały dokazywały, przez co kobieta postanowiła w ten dzień przygotować dla Floriana atrakcje w basenie dla dzieci. Na InstaStories opublikowała nagranie, na którym jej syn bawi się w wodzie i zajada truskawkami.

Tak Faustyna i Daniel Martyniukowie świętowali pierwsze urodziny syna. "Dziecko jest miłością"

"Pierwsze urodzinki Florianka: 'Dziecko jest miłością, która stała się widzialna'. Dokładnie rok temu zmieniłeś nasz świat na zawsze. Kiedy patrzę, jak rośniesz, czuję ogromną dumę i wdzięczność" - przekazała we wspominanej relacji z urodzin syna Faustyna Martyniuk. Na udostępnionym wówczas filmiku mogliśmy zobaczyć, że rodzice przygotowali dla chłopca prawdziwą imprezę. Zadbali o wystrój, kupując tematyczne balony i ozdoby oraz pamiętali również o urodzinowym torcie dla solenizanta.

Internauci zauważyli przy tym, iż choć na przyjęciu pojawili się rodzice Floriana, na nagraniach i zdjęciach zabrakło jego dziadków - Danutę i Zenona Martyniuków. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Synowa Martyniuków z mężem Danielem świętują roczek syna. Na próżno tam szukać Zenka z Danutą".