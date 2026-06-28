Wiktoria Brzoska poinformowała w mediach społecznościowych, że projekt TherAlign oficjalnie wszedł w nowy etap rozwoju. Startup, nad którym pracowała od miesięcy, został zarejestrowany jako spółka i może już formalnie prowadzić działalność. Młoda przedsiębiorczyni podkreśliła, że to dopiero początek drogi, jednak sama rejestracja firmy jest dla całego zespołu ważnym momentem. "Mały krok formalnie. Duży krok dla nas. Kilka miesięcy temu TherAlign było pomysłem, serią rozmów i wieloma godzinami spędzonymi nad zrozumieniem problemów, z którymi mierzą się specjaliści zdrowia psychicznego. Dziś możemy powiedzieć, że oficjalnie założyliśmy spółkę TherAlign" - napisała w sieci.

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Wiktoria Brzoska nie chce pieniędzy od ojca. Sama rozwija własny startup

Wiktoria Brzoska zabrała głos na swoim profilu na LinkedInie. "Cieszymy się, że możemy stawiać kolejne kroki w kierunku stworzenia technologii, która będzie wspierać specjalistów zdrowia psychicznego w ich codziennej pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają i trzymają za nas kciuki" - napisała. TherAlign rozwija aplikację z obszaru medtech, której celem jest ułatwienie pracy psychoterapeutów oraz pomoc pacjentom w znalezieniu odpowiedniego specjalisty. Z informacji dostępnych w KRS wynika, że spółka została zarejestrowana w Rzeszowie, a funkcję prezesa objęła właśnie Wiktoria Brzoska.

Na sukces córki błyskawicznie zareagował Rafał Brzoska. Szef InPostu zostawił pod wpisem krótki, ale pełen emocji komentarz. "Brawo!!! Dumny z córci. Go and win the market" - napisał. Nie jest tajemnicą, że biznesmen od dawna wspiera rozwój córki, jednak - jak sam wcześniej podkreślał - nie ingeruje w jej przedsięwzięcie finansowo. W jednym z wcześniejszych wpisów zdradził, że Wiktoria świadomie postanowiła budować firmę na własnych zasadach i nie korzystać z rodzinnego zaplecza inwestycyjnego. Projekt rozwija więc niezależnie, stawiając na finansowanie pozyskane z rynku.

Rafał Brzoska nie kryje dumy. Tak kibicuje córce

Jak podkreślał sam Rafał Brzoska, taka decyzja zrobiła na nim ogromne wrażenie. "Bardzo ambitnie podeszła do projektu i… nie chce korzystać z mojego kapitału jako inwestora. Chce zbudować swój startup w pełni niezależnie, pozyskując finansowanie z rynku. [...] Jako tata po prostu pękam z dumy" - podkreślał w jednym ze swoich wpisów. TherAlign ma już za sobą pierwsze sukcesy. Pod koniec ubiegłego roku startup znalazł się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation, do którego zgłoszono ponad 350 projektów, a także dołączył do programu Young InCredibles.