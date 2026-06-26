Radosne wieści od Serowskiej i Hakiela. Paulina Smaszcz zwróciła się do nich

Marcin Hakiel i Dominika Serowska pod koniec 2024 roku zostali rodzicami syna Romea. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że to właśnie związek z tancerzem sprawił, iż zaczęła myśleć o założeniu rodziny. Teraz wyszło na jaw, że para spodziewa się drugiego dziecka! Informacja rozeszła się w świat. Nic dziwnego, że pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych radości. Jeden z nich należał do Pauliny Smaszcz.

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Paulina Smaszcz nie posiada się z radości. Tak zareagowała na informację o ciąży Dominiki Serowskiej

26 czerwca para podzieliła się z fanami kolejną radosną nowiną. Na instagramowym profilu Dominiki Serowskiej pojawiły się zdjęcia z ciążowej sesji, które rozwiały wszelkie wątpliwości. "Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki" - napisała pod fotografiami. W opisie zamieściła także hasztagi "Dziecko numer dwa" oraz "W drodze". W komentarzach głos zabrał również Marcin Hakiel, który potwierdził szczęśliwą wiadomość słowami: "Znów to zrobiliśmy kochanie!".

Pod publikacją szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów i znajomych z show-biznesu. Paulina Smaszcz nie przeszła obojętnie obok radosnej nowiny. Dziennikarka pojawiła się w komentarzach pod wpisem Dominiki Serowskiej i z entuzjazmem pogratulowała przyszłym rodzicom. "Ale boska wiadomość! Hura! Gratulacje!" - napisała, dołączając do grona osób, które cieszą się szczęściem pary.

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Relacje między Dominiką Serowską a Pauliną Smaszcz wydają się wyjątkowo dobre, o czym świadczą ich publiczne wypowiedzi. Jakiś czas temu Smaszcz i Hakiel siedzieli razem na widowni "You Can Dance". Nie sposób nie zauważyć, że oboje dobrze się znają i za sobą przepadają. "Oczywiście piszemy do siebie, natomiast pierwsze wyjście było i pokazali nas wczoraj, ale zrobiliśmy to też, żeby pokazać, że wszystko już za nami. Marcin ma świetne życie, przepiękną kobietę obok, cudownego synka, który dopiero się urodził. A moja życie dopiero się zaczyna" - wyznała Smaszcz u Kuby Wojewódzkiego.

Jakiś czas temu również Dominika Serowska w rozmowie z reporterką Plotka wyznała, że ogląda program "Królowa przetrwania", w którym wówczas występowała Paulina Smaszcz. Została zapytana, jak ocenia jej udział w show. - Jeśli chodzi o panią Paulinę, bardzo spoko odbiór - podreśliła Serowska.