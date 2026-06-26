Marcin Hakiel i Dominika Serowska pod koniec 2024 roku powitali na świecie swojego pierwszego syna - Romea. W jednym z wywiadów celebrytka przyznała, że to właśnie tancerz rozbudził w niej chęć założenia rodziny. "Nigdy nie miałam dużej potrzeby, żeby mieć dzieci. Wręcz myślałam, że to może już mnie nie spotka. Przy Marcinie pomyślałam, że chciałabym, żeby to właśnie on był tatą mojego dziecka. Dał mi poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, którego wcześniej nie znałam" - opowiadała Agacie Reszko w programie "Call Me Mommy". 26 czerwca Serowska i Hakiel przekazali, że spodziewają się kolejnego dziecka. W sieci zawrzało.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel szykują się na narodziny drugiego dziecka

"Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki" - napisała Serowska pod ujęciami z ciążowej sesji. W opisie dodała wymowne hasztagi: "Dziecko numer dwa" i "W drodze". "Znów to zrobiliśmy kochanie!" - potwierdził w komentarzu Marcin Hakiel. Pod wpisem od razu zaroiło się od gratulacji. "Znaliśmy ten cudowny sekret już od jakiegoś czasu, ale wreszcie mogę powiedzieć to głośno, całym sercem. Gratuluję wam kolejnego maleńkiego cudu. (...) Jestem pewna, że wasza rodzina właśnie pisze kolejny najpiękniejszy rozdział" - napisała Maja Rutkowski. "Ale boska wiadomość! Hura! Gratulacje!" - dodała od siebie Paulina Smaszcz. Zdjęcia z ciążowej sesji znajdziecie poniżej.

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