Colin Farrell od lat dba o bliską relację z synem, którego doczekał się ze związku z Alicją Bachledą-Curuś. Choć aktor i polska gwiazda rozstali się wiele lat temu, wspólnie wychowują Henry'ego Tadeusza i starają się być obecni w jego życiu. 16-latek regularnie spędza czas zarówno z mamą, jak i ojcem, a ostatnio po raz kolejny został zauważony u boku hollywoodzkiego gwiazdora. Tym razem Farrell zabrał syna na mecz piłkarski rozgrywany w Los Angeles, gdzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzyła się z Turcją.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając przerywa milczenie. Mówi o synach, byłym partnerze i metamorfozie

Collin Farrell zabrał syna na mecz. Tak dziś wygląda Henry Tadeusz

Ojciec i syn pojawili się na trybunach stadionu, śledząc sportowe emocje z bliska. Zdjęcia oraz nagrania, które trafiły do sieci, pokazują, że Henry Tadeusz chętnie towarzyszył ojcu podczas wydarzenia. Nie jest tajemnicą, że Farrell stara się wykorzystywać wolny czas właśnie na spotkania z synem. Ich wspólne wyjścia od lat wzbudzają zainteresowanie fanów, którzy z uwagą obserwują, jak dorasta syn aktora i Alicji Bachledy-Curuś. W ostatnich miesiącach młody Henry coraz częściej pojawia się publicznie u boku słynnego ojca, co tylko podsyca zainteresowanie mediów.

Dodatkową uwagę przyciągnęło także to, że na stadionie nie zabrakło innych znanych twarzy. Wśród kibiców znaleźli się również Brad Pitt, Edward Norton czy Leonardo DiCaprio. To jednak właśnie obecność Henry'ego Tadeusza obok Colina Farrella najbardziej zainteresowała internautów. Wspólne wyjście na mecz było kolejnym dowodem na to, że mimo napiętych grafików Farrell znajduje czas dla swojego nastoletniego syna, z którym chętnie dzieli ważne chwile.

Tak Henry Tadeusz uczcił tatę w Dzień Ojca. W sieci pojawiło się urocze zdjęcie

Nie da się ukryć, że każde wspólne publiczne pojawienie się ojca i syna przyciąga uwagę internautów i wywołuje liczne komentarze. Duże zainteresowanie wzbudził zwłaszcza występ Henry'ego u boku Colina Farrella podczas gali Oscarów w 2023 roku. Dopiero co syn aktorskiej pary ponownie zwrócił na siebie uwagę. Z okazji amerykańskiego Dnia Ojca, obchodzonego 21 czerwca, opublikował na Instagramie archiwalne zdjęcie z tatą. Na fotografii ojciec i syn pozują na łonie natury. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca" - napisał po angielsku Henry Tadeusz.