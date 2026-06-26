Rzadkie zdjęcie 15-letnich synów Zając i Krawczyka. Aktorka ma powody do dumy!

Aneta Zając ze związku z Mikołajem Krawczykiem doczekała się bliźniaków Roberta i Michała. Synowie byłej aktorskiej pary przyszli na świat w 2011 roku. Zając stara się chronić prywatność chłopców, nie pokazuje w mediach społecznościowych ich twarzy, a zdjęcia z nimi publikuje sporadycznie. 25 czerwca aktorka zrobiła wyjątek, bo wraz z synami miała ważny powód do świętowania. Jej dzieci ukończyły właśnie szkołę podstawową.
Na zdjęciu opublikowanym przez Anetę Zając widać jej synów stojących tyłem do obiektywu. Obydwaj chłopcy są ubrani elegancko w białe koszule i czarne spodnie, a w rękach trzymają świadectwa. "Koniec szkoły podstawowej! Koniec ósmej klasy!" - napisała pod kadrem aktorka. "Jestem z nich mega dumna, jak zawsze zresztą. Teraz zasłużone wakacje" - dodała.
Jak się okazuje, Aneta Zając również nie opuściła zakończenia roku synów z pustymi rękami. Aktorka pochwaliła się dyplomem, który otrzymała od wychowawczyni klasy. "Pani Anecie Zając za bezinteresowną pomoc, życzliwość, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zaangażowanie społeczne" - możemy przeczytać. "Ja też dostałam podziękowania" - przekazała aktorka.
Aneta Zając niedawno była gościnią naszego podcastu "Galaktyka Plotek". Jak wyznała w rozmowie, mimo iż jej synowie mają rodziców aktorów, nie planują iść w przyszłości w tym kierunku. Aktorka nie ukrywa, że bardzo ją to cieszy. - Ja im bardzo kibicuję, żeby tak zostało. Raz na jakiś czas sobie żartują ze mną, że "my chyba zostaniemy aktorami", bo wiedzą, że nie za bardzo jestem za tym pomysłem - przyznała.
Aneta Zając wyjawiła również, że gdyby jej dzieci zmieniły zdanie, zamierza je wspierać, ale nie planuje im pomagać. - Gdyby wpadli na ten pomysł i rzeczywiście chcieli go realizować, to będę ich wspierać, ale im nie pomogę w tym. Fajnie by było, gdyby po prostu sami osiągnęli to, co chcą osiągnąć. Będę ich po prostu tylko wspierać, natomiast na dzisiaj po prostu nie mają takich planów - mają zupełnie inne - podsumowała. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.