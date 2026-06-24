Młodszy syn wbił szpilę Smaszcz? W stronę Kurzajewskiego poleciały czułe słowa

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez lata byli małżeństwem. Doczekali się razem dwóch synów - 29-letniego Franciszka i 20-letniego Juliana. Ich związek zakończył się rozwodem w 2020 roku i dziś nie pałają do siebie sympatią. 23 czerwca obchodziliśmy w Polsce Dzień Ojca. Z tej okazji dziennikarka opublikowała post, wbijając szpilę byłemu mężowi. Młodszy z synów pary postanowił dodać zdjęcia z Kurzajewskim, opatrując je wymownymi słowami. Czyżby dogryzł mamie?

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Syn Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego świętował Dzień Ojca. Te słowa to szpila wbita mamie?

W Dzień Ojca Paulina Smaszcz postanowiła pochwalić w poście na Instagramie starszego z synów, który doczekał się już córki. "Każdy może zostać ojcem, ale żeby być tatą trzeba być wyjątkowym mężczyzną" - zaznaczyła. "Jestem szczęśliwa, że tak wychowałam mojego syna, mimo wszystkich problemów, trudności, komplikacji i braku wzorców. Razem daliśmy radę i wciąż dajemy radę. Moja wnuczka wyznacza nam azymut. Kochamy nad życie" - podkreśliła na koniec dumna dziennikarka.

20-letni Julian postanowił sprezentować Maciejowi Kurzajewskiemu coś wyjątkowego z okazji Dnia Ojca. Dziennikarz pochwalił się podarunkiem w mediach społecznościowych. Mogliśmy zobaczyć, że otrzymał zabawną przeróbkę kultowej okładki filmu "Gliniarz z Beverly Hills" z 1984 roku. Obok największej gwiazdy produkcji, Eddiego Murphy'ego, zobaczyliśmy prezentera. "Julku, dziękuję! Najlepszy prezent na Dzień Ojca" - napisał zachwycony Kurzajewski. To nie było jednak wszystko. Julian zdecydował się również opublikować zdjęcia z tatą - te z czasów dzieciństwa, jak i z obecnego roku. Na InstaStories udostępnił je dziennikarz. "Dla mojego taty, przyjaciela i wzorca. Szczęśliwego Dnia Ojca! Dziękuję za 20-letni staż" - napisał 20-latek, podkreślając, jak ważny jest dla niego tata. Czyżby jego słowa to szpila wbita w Smaszcz?

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Od lat Kurzajewski pasjonuje się bieganiem i często publikuje w sieci zdjęcia z maratonów. Okazuje się, że Julian również lubi tę formę aktywności. Dzięki temu zbliżył się do ojca. - My z tatą zawsze byliśmy bardzo blisko, ale wydaje mi się, że nasze wspólne treningi jeszcze nas bardziej do siebie zbliżają, poznajemy siebie. Ja lubię zawsze trochę szybciej biegać, czy w momentach kryzysowych jeszcze przyspieszyć tempa, żeby trochę zaimponować tacie. I potem wydaje mi się, że jeżeli rano sobie pobiegamy wspólnie, to następny cały dzień zaczyna zupełnie inaczej wyglądać i jeszcze pozytywniej - opowiadał na łamach magazynu "Show" młodszy z synów Smaszcz i Kurzajewskiego.