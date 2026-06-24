Fabijański jest chrześcijaninem, ale nie ochrzcił syna. Tak tłumaczy decyzję

Sebastian Fabijański spełnia się obecnie zarówno w zawodzie, jak i w roli ojca. Przypomnijmy, że w 2020 roku na świat przyszedł jego syn Bastian. Mamą chłopca jest Julia Maffashion Kuczyńska, z którą wówczas aktor był związany. Choć para rozstała się jeszcze w 2022 roku, obecnie starają się wspólnie wychowywać pociechę. W nowym wywiadzie Fabijański odniósł się za to do kwestii chrztu Bastiana.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Fabijański jest gotowy na nową miłość? Mówi o aplikacjach randkowych

Sebastian Fabijański szczerze o ochrzczeniu syna. "To, co mogę, to robię"

Aktor pojawił się niedawno w programie "Party u Simony", gdzie porozmawiał z prowadzącą m.in. właśnie na temat swojego dziecka. Dziennikarka zapytała na pewnym etapie Fabijańskiego, dlaczego Bastian nie został ochrzczony, mimo iż gwiazdor jest powszechnie uznawany za osobę wierzącą. Gość jasno się wytłumaczył. - Taka okoliczność. Nie chciałem zmuszać nikogo do niczego, więc tak się podziało - skomentował na starcie Fabijański, wyjaśniając dalej, że jest otwarty na przyszłe decyzje swojego dziecka.

- Jeżeli mój syn wybierze drogę taką, jaką ja staram się podążać, czyli chrześcijańską (...) no to się ochrzci. Jeżeli nie, no to szanuję oczywiście. To, co mogę, to robię... Na przykład nauczył się "Aniele Boży" i zawsze przed snem (...) odmówimy paciorek. Tyle mogę, więcej nic na siłę - dodał aktor.

Sebastian Fabijański ma za sobą intensywny czas. Dopiero co zadebiutował w Opolu

Ostatnie miesiące były dla Fabijańskiego dość intensywne. Aktor ma za sobą udział w "Tańcu z gwiazdami", w którym to doszedł do finału edycji oraz debiut na scenie festiwalu w Opolu. Podczas festiwalu wraz z Daryą zaprezentował ich wspólny utwór "Nieidealna", który walczył o zwycięstwo w konkursie "Premier". Choć duetowi nie udało się ostatecznie wygrać, podbili swoją piosenką serca publiczności i zajęli drugie miejsce w głosowaniu widzów.

"Było idealne! I to wejście Sebastiana", "Najlepsi", "To była petarda", "Najlepszy duet", "Najlepszy występ tego wieczoru, petarda", "Rozwaliliście system, to było mega, najlepsi dzisiaj" - mogliśmy przeczytać w komentarzach pod nagraniem z ich występu. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Fabijański i Darya wyszli na scenę w Opolu i zrobili show. Internet rozpalony do czerwoności".

Obecnie duet przygotowuje się do premiery drugiego, wspólnego singla. Piosenka "Nie ma dnia" ukaże się wraz z teledyskiem już 3 lipca.