Chabior pochwalił się dorosłym synem. Internauci oniemieli. "Jak bracia!"

Janusz Chabior jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Chętnie udziela się przy tym w mediach społecznościowych, gdzie śledzi go prawie 200 tys. osób. Teraz z okazji Dnia Ojca postanowił podzielić się nowym postem. Na serii zdjęć, które opublikował, możemy zobaczyć go u boku syna Nikodema. Internauci nie przeszli obok tego obojętnie.

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Janusz Chabior pokazał zdjęcia z synem. "Dość dobrze się sklonował"

"Jaki ojciec, taki syn" - napisał pod nowym postem Chabior. Na zdjęciach możemy zobaczyć go z Nikodemem na przestrzeni lat. Poczynając od momentu, gdy mężczyzna był małym dzieckiem, przez lata nastoletnie, aż do aktualnych czasów. Obecnie syn aktora ma już 38 lat i choć sam nie występuje przed kamerą, również jest związany z branżą filmową. Wiadomo, że Nikodem pracuje od lat jako montażysta, a wcześniej kształcił się w Szkole Filmowej w Łodzi.

Udostępnione przez Chabiora zdjęcia bardzo spodobały się jego obserwatorom. W komentarzach możemy przeczytać, że internauci przede wszystkim zwrócili uwagę na podobieństwo między gwiazdorem a jego synem. "Brzydko mówiąc, ale z sympatią przeogromną: jedna gęba", "O matko, ależ podobieństwo", "Jak bracia!", "Dość dobrze się sklonował", "Twarze macie takie same. Ale to szalone, że można zrobić człowieka nowego i on wygląda jak ty" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Syn Janusza Chabiora pracował przy znanych produkcjach. Jest cenionym montażystą

Przypomnijmy, że Nikodem jest jedynym dzieckiem Janusza Chabiora. Jego mamą jest dziennikarka Barbara Chabior, z którą aktor był w związku wiele lat temu. Zważając na fakt, iż zarówno starszy, jak i młodszy Chabior udzielają się w sieci, to właśnie z mediów społecznościowych mogliśmy się dowiedzieć nieco więcej o pracy syna gwiazdora.

Spod "ręki" Nikodema, który pracuje w montażu filmowym wyszły takie hity, jak m.in.: "Rojst", "Filip", "Niewolnik", "The Office PL", czy "Gotowi na wszystko". W 2024 roku młody Chabior otrzymał nawet Orła za pracę przy wspomnianym filmie "Filip".